Мощность производства преднаполненных шприцев компании Solopharm увеличится этой осенью

Фармацевтическая компания Solopharm объявила о запуске осенью 2021 года второй линии по производству преднаполненных шприцев EVA2. Она в два раза мощнее, чем действующая линия EVA, а производительность нового оборудования, изготовленного немецкой компанией Groniger, составляет до 8600 ед/ч.

На обеих линиях теперь будут выпускать препараты Армавискон, Bellarti, Адгевиск, Когевиск и другие с общей производительностью до 13600 ед/ч.

Компания Solopharm сейчас производит 1,8 миллиарда единиц продукции в год. Благодаря запуску в ближайшее время второй линии по производству преднаполненных шприцев это число вырастет.

gxpnews