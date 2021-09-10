«Р-Фарм» займется изучением флоры и фауны Тихого океана

Компания «Р-Фарм» и Дальневосточный федеральный университет подписали соглашение по совместному изучению флоры и фауны Тихого океана для создания и разработки новых лекарственных препаратов. Поиск новых лекарственных соединений морского происхождения, в том числе, противораковых, — одно из приоритетных направлений ДВФУ, реализуемое в Институте наук о жизни и биомедицины, сообщили в пресс-службе университета.

«Мы видим серьезные перспективы в части сотрудничества с партнерами из ДВФУ, крупного центра, обладающего мощной научно-исследовательской базой. Конвергенция этих ресурсов и уникального опыта «Р-Фарм» в области создания и клинической разработки оригинальных молекул имеет большой потенциал для появления новых прорывных препаратов», — рассказал генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

В фармкомпании отметили, что реализация проекта намечена в рамках Стратегии развития фармацевтической промышленности на период до 2030 года, разработанной и утвержденной Минпромторгом.

В конце 2020 года «Р-Фарм» и биофармацевтическая компания Pharma Mar S.A. (Мадрид) объявили о заключении лицензионного соглашения о коммерциализации противоопухолевого препарата морского происхождения «Йонделис» (трабектедин). Лицензией на препарат с 2001 года владела компания Janssen. В августе 2019 года соглашение было пересмотрено, компания поставляет трабектедин только в США, в других странах права постепенно перешли Pharma Mar. Патент PharmaMar на «Йонделис» в России действует до октября 2025 года.

Ринат Васбеев

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