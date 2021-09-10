ОНФ предложил Минздраву ввести штрафы врачам за назначение БАД

ОНФ предложил запретить врачам выписывать БАД и штрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. руб. Общественники считают, что пациентам навязывают биодобавки, эффективность которых не доказана. Они предлагают также запретить называть в рекламе БАД «препаратами».

Общероссийский народный фронт просит Минздрав РФ запретить медицинским работникам выписывать биологически активные добавки пациентам. Соответствующее письмо в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко направил координатор бюро расследований ОНФ, зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта. Об этом сообщает «Медицинский вестник» со ссылкой на газету «Известия».

Общественники предложили внести «прямой запрет на выписку в рецептах БАД/гомеопатии» в приказ Минздрава «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».

По мнению Гетты, за нарушение порядка назначения и выписку лекарств должен налагаться штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб.

Также он попросил Минздрав совместно с ФАС запретить использовать слово «препарат» во всех рекламных и информационных материалах о добавках, а вместо этого делать пометку «БАД». Кроме того, ведомствам предлагается поддержать изменения в закон «О рекламе» и запретить показывать в них образы людей, пишет газета.

«В настоящее время за неправильно оформленный рецепт полагается дисциплинарная ответственность, однако нет прямого запрета на назначение в нем БАД», — говорится в обращении.

В обращении Гетта приводит результаты исследования, проведенное «Народным фронтом», которое показывает существующие проблемы с навязыванием медработниками БАД, хотя их эффективность не доказана. Опрос пациентов показал: в 30% случаев перед покупкой БАД человек не был проинформирован о том, что приобретает не лекарственный препарат, обладающий доказанной эффективностью, а биологически активную добавку.

Как сообщал «ФВ», в январе–марте 2021 года объем коммерческого рынка биодобавок составил 20,4 млрд руб. (+4,9% к продажам I квартала 2020 года), продано 81,4 млн упаковок (-7%). Самыми востребованными (то есть лидируют по продажам в упаковках) у россиян по-прежнему остаются дешевые БАД. Отечественные биодобавки занимают 79,8% натурального объема продаж и 50,7% стоимостного.

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