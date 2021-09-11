Сербия станет первой европейской страной — производителем китайской вакцины от COVID-19

В Сербии началось строительство первого в Европе китайского завода по производству вакцины от COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте администрации президента Сербии Александра Вучича, который присутствовал на церемонии закладки каменного фундамента завода вместе с послом Китая в Белграде Чэнь Бо.

Предприятие китайской фармацевтической компании Sinopharm будет производить около 30 млн доз вакцин ежегодно, начиная с апреля 2022 года. Его строительство было профинансировано Сербией, КНР и ОАЭ. Отмечается, что выпускаемые препараты китайского производителя будут поставляться также в некоторые европейские страны.

Представитель Sinofarm сообщил, что заполнение ампул вакциной будет осуществляться на заводе сербской компании Hemofarm.

По словам Чэнь Бо, Сербия была первой страной в Европе, одобрившей использование китайской вакцины от коронавируса, и вскоре станет первым европейским государством, начавшим производить ее. Китай оказывал медицинскую помощь и осуществлял поставки вакцин в Сербию. Более того, при финансовой поддержке КНР были построены две лаборатории для проведения тестов на COVID-19 методом ПЦР. Помимо этого, китайские врачи участвовали в разработке планов по реализации профилактических мер в стране.

Еще в январе этого года Сербия начала кампанию иммунизации населения вакциной компании Sinopharm, которая наиболее широко используется в балканской стране. Препарат был одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения. Вакцина была зарегистрирована в 45 странах мира. Разработка китайского производителя находится на рассмотрении европейского регулятора. Уже 10 стран ЕС допустили въезд иностранцев, привитых препаратом Sinopharm.

В июне Сербия начала производство российской противоковидной вакцины «Спутник V» в Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак». Согласно последним данным, здесь было выпущено 545 тыс. доз препарата.

Владимир Заболотских

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