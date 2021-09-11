Инвестор вложил 51 млн рублей в завод по производству МИ в Сахалинской области

Научно-производственная компания (НПК) «Меркури-Полимер» открыла в городском округе Корсаковск Сахалинской области завод по производству одноразовых медицинских изделий. Мощность предприятия составит 22,5 млн изделий в год, объем инвестиций в проект – 51 млн рублей. Научно-производственная компания (НПК) «Меркури-Полимер» открыла в городском округе Корсаковск Сахалинской области завод по производству одноразовых медицинских изделий. Мощность предприятия составит 22,5 млн изделий в год, объем инвестиций в проект – 51 млн рублей.

Предполагается, что завод ежегодно сможет выпускать до 5 млн медицинских масок, до 10 млн пар бахил и до 7,5 млн пакетов для медицинских отходов. В качестве сырья на заводе намерены использовать полипропиленовую гранулу, а также вторсырье из переработанного пластика.

Производитель намерен занять 35% сахалинского рынка медицинских масок, 48% – бахил, продаваемых на острове, и 25% – мешков для утилизации отходов. Продукция будет поставляться в клиники и на розничный рынок в аптечные сети.

«Мы выйдем на рынок с ценой на 10% ниже средней. Это поможет успешно участвовать в конкурсных процедурах, которые проводят государственные лечебно-профилактические учреждения», – сообщил гендиректор НПК «Меркури-Полимер» Владимир Родыгин.

НПК «Меркури-Полимер» – резидент территории с особым режимом таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования «Свободный порт Владивосток». По данным СПАРК-Интерфакс, компания принадлежит Владимиру Родыгину, финансовые показатели за 2020 год не раскрываются.

О строительстве предприятия по производству МИ в Сахалинской области стало известно в октябре 2020 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 51 млн рублей, ввод завода в эксплуатацию первоначально был намечен на начало 2021 года.