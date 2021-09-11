В России зарегистрирован препарат Pfizer для терапии НМРЛ

Минздрав РФ одобрил препарат Лорвиква (лорлатиниб) от Pfizer, предназначенный для терапии распространенного ALK+ немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ). Лекарство может использоваться в случаях, когда заболевание прогрессировало после первой и второй линий терапии.

Лорлатиниб относится к ингибиторам тирозинкиназы (ИТК) ALK 3-го поколения. Это первый в мире препарат, который одобрен для применения после терапии ИТК 2-го поколения или несколькими ИТК ALK. Препарат показан для лечения в случаях, когда заболевание прогрессировало после терапии алектинибом (Алеценза от Roche), церитинибом (Зикадия от Novartis), кризотинибом (Ксалкори от Pfizer) или другими ИТК ALK.

Сейчас, согласно клиническим рекомендациям по терапии злокачественных новообразований бронхов и легкого, утвержденным в 2021 году, пациентам с транслокацией ALK при прогрессировании на фоне терапии кризотинибом рекомендуется 2-я линия таргетной терапии церитинибом или алектинибом.

По расчетам Аналитического центра Vademecum на основе данных Headway Company, в 2020 году российские госучреждения закупили кризотиниба на 1,1 млрд рублей, алектиниба на 364,9 млн рублей, церитиниба – на 142 млн рублей.

В США лорлатиниб продается под ТН Lorbrena, в ЕС – Lorviqua. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило этот препарат для пациентов с ALK+ НМРЛ весной 2021 года, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) – еще в 2019 году.

Ранее не получавшие лечение пациенты могут сначала отвечать на терапию ИТК первого и второго поколения, но в конечном итоге заболевание у них прогрессирует в течение 1-3 лет. Трудности в лекарственной терапии ALK+ НМРЛ во второй и более поздних линиях вызваны развитием вторичных мутаций резистентности. Они наблюдаются у 53-71% пациентов.