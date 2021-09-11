RNC Pharma представила ТОР20 компаний e-com-сегмента фармрозницы

Общий объем онлайн-продаж по итогам I–II кварталов 2021 года достиг 94,2 млрд руб. Это на 28,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Лидерами ТОР20 компаний e-com-сегмента фармрозницы стали Apteka.ru, «СберЕаптека» и «ЗдравСити». Первая двадцатка обеспечила выручку в размере 75,5 млрд руб., что соответствует 80% от общего объема операций в рамках e-com-сегмента.
Общий объем онлайн-продаж (бронирования) продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России по итогам I–II кв. 2021 года достиг 94,2 млрд руб. Это на 28,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении RNC Pharma.
Суммарная динамика по российскому фармретейлу не смогла выйти из отрицательной зоны — –0,5%. При этом данный показатель обеспечивался только за счет Rx-ассортимента, который пока не допущен к онлайн-продаже, остальные товарные группы ушли в заметный минус, на уровне –5,9%. За счет опережающих темпов роста естественно повышается доля e-com-продаж в общем объеме российского фармретейла, по итогам I–II кв. она достигла 14%*, что на 3,2% больше, чем годом ранее.
Вошедшие ТОР20 компании обеспечили выручку в размере 75,5 млрд руб., что соответствует 80% от общего объема операций в рамках e-com-сегмента в России за I–II кв. 2021 года. При этом доля топовых компаний продолжила сокращаться, даже несмотря на серьезную динамику большинства игроков в первой двадцатке.
Абсолютный лидер фармацевтического e-com, безусловно, Apteka.ru, организация контролировала 4,1% общего объема российской фармрозницы (с учетом парафармацевтического ассортимента). При этом динамика хуже чем в среднем по сегменту — 11% в рублях. Зато за первое полугодие компания поставила рекорд по расширению количества участников. В структуру влилось почти 4,5 тыс. аптек. К тому же стартовал процесс интеграции бизнеса «Эркафарм», в том числе за счет ребрендинга отдельных аптек в Apteka.ru.
Расширение количественного состава организаций ассоциативного формата стало основной тенденцией. Массовый приток новых партнеров наблюдается у «АСНА» (+2,1 тыс. участников), «ЗдравСити» (+2,4 тыс.). Последняя демонстрирует и один из наибольших показателей рублевой динамики. По сравнению с первой половиной 2020 года продажи выросли на 109%. Максимальные же темпы роста за период показывает он-лайн направление сети «Ригла», организации удалось за год утроить объем операций, в итоге компания врывается на вторую строчку рейтинга. Значительной динамикой продаж из числа топовых компаний может похвастаться так же «Фармленд» (+132%).
«СберЕаптека» активно масштабирует свою деятельность, в том числе за счет выхода в новые регионы. За полгода география сети расширилась почти в три раза, по состоянию на 1 июля 2021 года компания была представлена в 44 субъектах. Продажи выросли на 67%. Почти такой же прирост продаж (66%) в онлайне демонстрирует «Неофарм». Причем здесь идет речь не столько о расширении географии присутствия бизнеса, сколько о росте объема операций за счет сервисной составляющей.
ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I–II кв. 2021 г.**
|№
|Аптечная сеть
|Центральный офис
|Объем валовых e-com продаж в 1-2 кв 2021, млрд. руб.
|Прирост продаж относительно 1-2 кв 2020, %, руб.
|Доля1 на розничном-коммерческом фармрынке (ЛП + не ЛП) по итогам 1-2 кв 2021, %, руб.
|1
|Аптека.Ру
|Новосибирск
|27,6
|11
|4,1
|2
|Ригла
|Москва
|5,7
|199
|0,9
|3
|СберЕаптека
|Москва
|5,6
|67
|0,8
|4
|Здравсити
|Москва
|4,6
|109
|0,7
|5
|ИРИС
|Москва
|4,5
|35
|0,7
|6
|Неофарм
|Москва
|4,1
|66
|0,6
|7
|Апрель
|Краснодар
|3,9
|—
|0,6
|8
|Монастырев.рф
|Владивосток
|3,7
|24
|0,6
|9
|ГК Эркафарм
|Москва
|2,8
|-4
|0,4
|10
|АСНА
|Москва
|2,8
|36
|0,4
|11
|Имплозия2
|Самара
|2,4
|—
|0,4
|12
|Фармленд
|Уфа
|2,4
|132
|0,4
|13
|Аптека-Таймер
|Пермь
|2,3
|-32
|0,3
|14
|Планета Здоровья2
|Пермь
|2,0
|3
|0,3
|15
|Аптечная сеть 36,62
|Москва
|1,9
|-6
|0,3
|16
|Вита (Самара)
|Самара
|1,4
|—
|0,2
|17
|Ваша №1
|Москва
|0,5
|—
|0,1
|18
|Алоэ (Ранее Эдифарм)
|С.-Петербург
|0,4
|—
|0,1
|19
|ОАС Челябинск
|Челябинск
|0,1
|—
|0,01
|20
|Социальная Аптека
|Ростов-на-Дону
|0,05
|—
|0,01
|1 — доля рассчитана от суммарного объёма коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ
|2 — экспертная оценка
|Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей
1 в числе представителей e-com-сегмента мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, также в данные объемы не включена выручка представителей серого онлайн-бизнеса, связанная с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие не зарегистрированные в России дженерики
2 в рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчета данных
Ринат Васбеев
pharmvestnik