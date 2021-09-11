RNC Pharma представила ТОР20 компаний e-com-сегмента фармрозницы

Общий объем онлайн-продаж (бронирования) продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России по итогам I–II кв. 2021 года достиг 94,2 млрд руб. Это на 28,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении RNC Pharma.

Суммарная динамика по российскому фармретейлу не смогла выйти из отрицательной зоны — –0,5%. При этом данный показатель обеспечивался только за счет Rx-ассортимента, который пока не допущен к онлайн-продаже, остальные товарные группы ушли в заметный минус, на уровне –5,9%. За счет опережающих темпов роста естественно повышается доля e-com-продаж в общем объеме российского фармретейла, по итогам I–II кв. она достигла 14%*, что на 3,2% больше, чем годом ранее.

Вошедшие ТОР20 компании обеспечили выручку в размере 75,5 млрд руб., что соответствует 80% от общего объема операций в рамках e-com-сегмента в России за I–II кв. 2021 года. При этом доля топовых компаний продолжила сокращаться, даже несмотря на серьезную динамику большинства игроков в первой двадцатке.

Абсолютный лидер фармацевтического e-com, безусловно, Apteka.ru, организация контролировала 4,1% общего объема российской фармрозницы (с учетом парафармацевтического ассортимента). При этом динамика хуже чем в среднем по сегменту — 11% в рублях. Зато за первое полугодие компания поставила рекорд по расширению количества участников. В структуру влилось почти 4,5 тыс. аптек. К тому же стартовал процесс интеграции бизнеса «Эркафарм», в том числе за счет ребрендинга отдельных аптек в Apteka.ru.

Расширение количественного состава организаций ассоциативного формата стало основной тенденцией. Массовый приток новых партнеров наблюдается у «АСНА» (+2,1 тыс. участников), «ЗдравСити» (+2,4 тыс.). Последняя демонстрирует и один из наибольших показателей рублевой динамики. По сравнению с первой половиной 2020 года продажи выросли на 109%. Максимальные же темпы роста за период показывает он-лайн направление сети «Ригла», организации удалось за год утроить объем операций, в итоге компания врывается на вторую строчку рейтинга. Значительной динамикой продаж из числа топовых компаний может похвастаться так же «Фармленд» (+132%).

«СберЕаптека» активно масштабирует свою деятельность, в том числе за счет выхода в новые регионы. За полгода география сети расширилась почти в три раза, по состоянию на 1 июля 2021 года компания была представлена в 44 субъектах. Продажи выросли на 67%. Почти такой же прирост продаж (66%) в онлайне демонстрирует «Неофарм». Причем здесь идет речь не столько о расширении географии присутствия бизнеса, сколько о росте объема операций за счет сервисной составляющей.

ТОР20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I–II кв. 2021 г.**

№ Аптечная сеть Центральный офис Объем валовых e-com продаж в 1-2 кв 2021, млрд. руб. Прирост продаж относительно 1-2 кв 2020, %, руб. Доля1 на розничном-коммерческом фармрынке (ЛП + не ЛП) по итогам 1-2 кв 2021, %, руб. 1 Аптека.Ру Новосибирск 27,6 11 4,1 2 Ригла Москва 5,7 199 0,9 3 СберЕаптека Москва 5,6 67 0,8 4 Здравсити Москва 4,6 109 0,7 5 ИРИС Москва 4,5 35 0,7 6 Неофарм Москва 4,1 66 0,6 7 Апрель Краснодар 3,9 — 0,6 8 Монастырев.рф Владивосток 3,7 24 0,6 9 ГК Эркафарм Москва 2,8 -4 0,4 10 АСНА Москва 2,8 36 0,4 11 Имплозия2 Самара 2,4 — 0,4 12 Фармленд Уфа 2,4 132 0,4 13 Аптека-Таймер Пермь 2,3 -32 0,3 14 Планета Здоровья2 Пермь 2,0 3 0,3 15 Аптечная сеть 36,62 Москва 1,9 -6 0,3 16 Вита (Самара) Самара 1,4 — 0,2 17 Ваша №1 Москва 0,5 — 0,1 18 Алоэ (Ранее Эдифарм) С.-Петербург 0,4 — 0,1 19 ОАС Челябинск Челябинск 0,1 — 0,01 20 Социальная Аптека Ростов-на-Дону 0,05 — 0,01 1 — доля рассчитана от суммарного объёма коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ 2 — экспертная оценка Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

1 в числе представителей e-com-сегмента мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, также в данные объемы не включена выручка представителей серого онлайн-бизнеса, связанная с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие не зарегистрированные в России дженерики

2 в рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчета данных

Ринат Васбеев

pharmvestnik