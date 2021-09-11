Препарат от астмы нового класса успешно прошел III фазу испытаний

Компания Avillion объявила о том, что ее разрабатываемый совместно с AstraZeneca препарат против астмы достиг всех ключевых конечных точек в ходе двух испытаний. Это новый тип средств, который поможет избежать госпитализации и тяжелых приступов заболевания.

Компания Avillion объявила о положительных результатах исследований III фазы MANDALA и DENALI препарата PT027 против астмы. Препарат, который совместно разрабатывают AstraZeneca и Avillion, достиг всех контрольных точек в рамках этих испытаний.

Комбинация бета2-агониста короткого действия (SABA) albuterol — распространенного средства от астмы — и ингаляционного кортикостероида budesonide, PT027, позиционируется компаниями как новый стандарт помощи при лечении астмы. Об этом Endpoints News рассказал старший вице-президент AstraZeneca по респираторным заболеваниям и иммунологии Мина Макар.

«Более 40—50 лет albuterol был стандартом лечения острых симптомов астмы, — заявил Макар. — Но все эти годы часть проблемы заключалась в том, что albuterol не лечил основное воспаление, вызываемое астмой, и пациенты начинали чрезмерно полагаться на свои ингаляторы с albuterol и не получали никакого облегчения симптомов».

Независимо от степени тяжести астмы подавляющее большинство пациентов носят с собой ингаляторы с альбутеролом на случай приступа астмы. По словам Макара, препарат работает, ослабляя сокращение гладкой мускулатуры в легких, но ничего не делает для устранения основного воспаления, вызванного этим заболеванием. Идея, лежащая в основе PT027, заключается в том, что пациенты с большей вероятностью смогут избежать госпитализации из-за тяжелых приступов, а также потребности в пероральных стероидах.

Данные других исследований PT027 ожидаются в первой половине следующего года, но Макар отмечает, что у AstraZeneca и Avillion уже сейчас есть все необходимое, чтобы обратиться к регулирующим органам. Компании рассчитывают подать заявку на одобрение препарата в 2022 году.

В марте 2018 года AstraZeneca и Avillion подписали соглашение о сотрудничестве по PT027 в рамках глобальной программы клинических разработок для лечения астмы. По условиям соглашения Avillion является спонсором исследования, ответственным за выполнение и финансирование многоцентровой глобальной программы клинических испытаний препарата до решения регулирующих органов США. После одобрения PT027 AstraZeneca имеет возможность при определенных финансовых выплатах коммерциализировать лекарство в США.

Николай Соколов

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