Sandoz договорилась с Bio-Thera Solutions о коммерциализации бевацизумаба

Компания Sandoz, подразделение швейцарской Novartis, заключила соглашение о коммерциализации препарата бевацизумаб, который используется для лечения некоторых типов рака, с Bio-Thera Solutions. В заявлении компании говорится, что Bio-Thera Solutions будет отвечать за разработку и производство лекарства, а Sandoz получит право на коммерциализацию препарата после его одобрения в США, Европе, Канаде и других странах.

Согласно условиям сделки, Bio-Thera Solutions будет получать авансовые и промежуточные платежи, а также будет иметь право на выплаты доли от прибыли на территориях, где компании заключили партнерство.

Бевацизумаб — рекомбинантное гуманизированное моноклональное антитело IgG1, которое нацелено на фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), ключевой медиатор ангиогенеза при раке, и используется в сочетании с другими методами лечения.

Bio-Thera Solutions — биофармацевтическая компания, базирующаяся в китайском городеГуанчжоу, Китай, и занимается исследованиями и разработками в области новых терапевтических средств, а также биоподобных препаратов для лечения ряда рака и аутоиммунных заболеваний.

gxpnews