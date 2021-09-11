Правительство пропишет критерии эффективности работы Росздравнадзора

Правительство РФ утвердит дополнительные критерии оценки эффективности работы Росздравнадзора – соответствующий проект опубликовал Минздрав РФ для общественного обсуждения. Среди критериев – доля жалоб на действия надзорного органа, рассмотренных в судебном и досудебном порядке, а также доля пациентов, умерших в стационаре в связи с дефектами оказания медпомощи, и число больных, выписанных с дефектами от оказанного лечения. Правительство РФ утвердит дополнительные критерии оценки эффективности работы Росздравнадзора – соответствующий проект опубликовал Минздрав РФ для общественного обсуждения. Среди критериев – доля жалоб на действия надзорного органа, рассмотренных в судебном и досудебном порядке, а также доля пациентов, умерших в стационаре в связи с дефектами оказания медпомощи, и число больных, выписанных с дефектами от оказанного лечения.

Доля обоснованных жалоб, не дошедших до суда, не должна превышать 40% от общего числа поступивших в ведомство обращений, а доля рассмотренных и удовлетворенных в суде – не более 10%. Количество пациентов, госпитализированных и умерших от дефектов оказания медпомощи, должно быть ниже 10% от всех умерших в стационарах за год. Такое же значение предписано выполнять в части выписанных больных, получивших медпомощь с дефектами, от общего числа выписанных.

По результатам анализа критериев Росздравнадзор будет ежегодно докладывать о достижении или недостижении показателей Минздраву, тот – отправлять доклад Правительству РФ, затем итоговый сводный документ поступит в Госдуму, Совет Федерации и будет размещен в открытом доступе. Критерии в случае утверждения вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Этим проектом продолжается приведение Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) качества и безопасности медицинской деятельности в соответствие с №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Положение было обновлено в июле 2021 года. Новацией стало исключение стандарта медпомощи из предмета контроля Росздравнадзора, а также требование к медработникам следовать ранее отсутствовавшим в документе критериям оценки качества медпомощи.

Параллельно Минздрав представил индикаторы, которые могут стать основанием для внеплановой проверки Росздравнадзора и его территориальных органов. Среди них – сокращение количества выявленных на ранних стадиях (I-II) злокачественных новообразований на 3% в год, рост больничной летальности от инфаркта миокарда на 2% и летальности от острого нарушения мозгового кровообращения на 2% за год.

Ранее приказом Минздрава РФ №9048 от 26 октября 2017 года для Росздравнадзора и его территориальных органов уже были установлены внутренние показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере оказания медпомощи.