Вакцину «Форта» от гриппа одобрили для людей старше 60 лет

Минздрав РФ 10 сентября выдал разрешение на использование вакцины от гриппа Ультрикс Квадри для иммунизации людей старше 60 лет. Ранее этот препарат от компании «Форт», входящей в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», был одобрен для беременных и детей с шести месяцев. Таким образом, Ультрикс Квадри стала единственной в России доступной для людей почти всех возрастов четырехвалентной вакциной от гриппа. Минздрав РФ 10 сентября выдал разрешение на использование вакцины от гриппа Ультрикс Квадри для иммунизации людей старше 60 лет. Ранее этот препарат от компании «Форт», входящей в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», был одобрен для беременных и детей с шести месяцев. Таким образом, Ультрикс Квадри стала единственной в России доступной для людей почти всех возрастов четырехвалентной вакциной от гриппа.

Ультрикс Квадри защищает от четырех актуальных штаммов вируса гриппа – двух подтипов вируса A и двух подтипов вируса В. Препарат содержит по 15 мкг антигенов каждого штамма. Такой состав рекомендован Всемирной организацией здравоохранения для включения в инактивированные вакцины.

«Возрастная группа «60+» стала последней в очередности проведения клинических исследований препарата, подтвердивших его высокие защитные свойства. У всех добровольцев Ультрикс Квадри выработались высокие значения антител к вирусам гриппа, при этом ни у кого из них не было зарегистрировано осложнений или серьезных побочных эффектов», – рассказал генеральный директор холдинга «Нацимбио» Андрей Загорский.

В марте 2021 года Минздрав РФ одобрил Ультрикс Квадри для применения у детей с шести месяцев и беременных женщин.

В России всего три четырехвалентные вакцины от гриппа. Помимо препарата от «Нацимбио», это Гриппол Квадривалент от «Петровакс Фарм» и зарегистрированная в августе 2021 года Флю-М Тетра от Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток. Эти препараты разрешены для вакцинации людей в возрасте от 18 до 60 лет.

«Нацимбио» является единым поставщиком вакцин, входящих в Национальный календарь профилактических прививок, а с 2021 года и вакцин от COVID-19. По данным СПАРК-Интерфакс, холдинг в 2020 году заключил различные госконтракты на 19,1 млрд рублей. Выручка компании в тот год составила 18,3 млрд рублей, чистая прибыль – 1,4 млрд рублей.

Биофармацевтическая компания «Форт» – крупнейший производитель вакцин против гриппа в России. Ежегодно предприятие выпускает более 30 млн доз таких препаратов. В декабре 2020 года 100% предприятия консолидировал холдинг «Нацимбио». Свои доли предприятию продали Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова и основатель «Форта» Антон Катлинский. В сентябре 2021 года «Нацимбио» также стал обладателем 100% акций АО НПО «Микроген», на мощностях которого среди прочего производятся вакцины для профилактики 15 инфекционных заболеваний.