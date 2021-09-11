Вакцину «Форта» от гриппа одобрили для людей старше 60 лет

Ультрикс Квадри защищает от четырех актуальных штаммов вируса гриппа – двух подтипов вируса A и двух подтипов вируса В. Препарат содержит по 15 мкг антигенов каждого штамма. Такой состав рекомендован Всемирной организацией здравоохранения для включения в инактивированные вакцины.
«Возрастная группа «60+» стала последней в очередности проведения клинических исследований препарата, подтвердивших его высокие защитные свойства. У всех добровольцев Ультрикс Квадри выработались высокие значения антител к вирусам гриппа, при этом ни у кого из них не было зарегистрировано осложнений или серьезных побочных эффектов», – рассказал генеральный директор холдинга «Нацимбио» Андрей Загорский.
В марте 2021 года Минздрав РФ одобрил Ультрикс Квадри для применения у детей с шести месяцев и беременных женщин.
В России всего три четырехвалентные вакцины от гриппа. Помимо препарата от «Нацимбио», это Гриппол Квадривалент от «Петровакс Фарм» и зарегистрированная в августе 2021 года Флю-М Тетра от Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток. Эти препараты разрешены для вакцинации людей в возрасте от 18 до 60 лет.
«Нацимбио» является единым поставщиком вакцин, входящих в Национальный календарь профилактических прививок, а с 2021 года и вакцин от COVID-19. По данным СПАРК-Интерфакс, холдинг в 2020 году заключил различные госконтракты на 19,1 млрд рублей. Выручка компании в тот год составила 18,3 млрд рублей, чистая прибыль – 1,4 млрд рублей.
Биофармацевтическая компания «Форт» – крупнейший производитель вакцин против гриппа в России. Ежегодно предприятие выпускает более 30 млн доз таких препаратов. В декабре 2020 года 100% предприятия консолидировал холдинг «Нацимбио». Свои доли предприятию продали Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова и основатель «Форта» Антон Катлинский. В сентябре 2021 года «Нацимбио» также стал обладателем 100% акций АО НПО «Микроген», на мощностях которого среди прочего производятся вакцины для профилактики 15 инфекционных заболеваний.
Фото: diavax.ru