Препарат от подагры оказался эффективен против коронавирусной инфекции

Применяющийся против подагры препарат пробенецид в безопасных для человека дозах может подавлять размножение вируса SARS-CoV-2 в культурах клеток человека. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

«(Препарат) воздействует на все респираторные РНК-вирусы, в том числе SARS-CoV-2, грипп и вирус RSV. Все эти патогены циркулируют по популяции в одно и то же время, и распространение вызываемых ими болезней можно подавить с помощью одного и того же лекарства», – считает один из исследователей, профессор Университета Джорджии Ральф Трипп.

Препарат снижает уровень активности гена OAT3, который играет важную роль в переработке мочевой кислоты и жизнедеятельности многих вирусов, в том числе возбудителей COVID-19 и гриппа. Американские биологи проверили, как добавление пробенецида в среду с зараженными клетками повлияет на их жизнедеятельность.

Исследователи обнаружили, что добавление лекарство замедлило размножение коронавируса на 60-90%. Такой эффект достигался в очень малых дозах. Аналогичных результаты показали опыты с гриппом и вирусом RSV. Также ученые проверили, как пробенецид повлияет на здоровье сирийских хомячков, столь же уязвимых для атак коронавируса, как и человек. Оказалось, что прием этого препарата до заражения в несколько раз снизил вероятность развития тяжелых форм COVID-19.

gxpnews