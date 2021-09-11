Британский регулятор одобрил применение бустерных доз вакцин AstraZeneca и Pfizer от COVID-19

Британский медицинский регулятор одобрил использование бустерных доз вакцин против COVID-19 от Pfizer и AstraZeneca. Руководители и специалисты AstraZeneca ранее выступали против этого.

Британский медицинский регулятор MHRA разрешил использование третьей дозы вакцин AstraZeneca и Pfizer против COVID-19, пишет издание PharmaPhorum. Для запуска ревакцинации необходима рекомендация Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) и решение правительства.

Регулятор пока не определил группу лиц, которой следует предлагать бустеры, но отметил, что третьи дозы должны быть доступны полностью вакцинированным людям, у которых ослаблена иммунная система.

«Мы знаем, что после первого курса вакцинации со временем иммунитет человека может снизиться», — сказала исполнительный директор MHRA доктор Джун Рейн.

«Это важное нормативное изменение, поскольку оно дает дополнительные возможности для программы вакцинации, которая на сегодняшний день спасла тысячи жизней, — добавила она. — Теперь Объединнный комитет по вакцинации и иммунизации должен будет сообщить, будут ли делаться бустерные уколы, и если да, то какие вакцины следует использовать».

На днях один из ведущих специалистов AstraZeneca профессор Дэйм Сара Гилберт из Оксфордского университета заявила Daily Telegraph, что в широком применении бустерных доз нет необходимости, а лишние дозы следует отправлять в другие страны.

«Я не думаю, что нам нужно ревакцинировать всех. Иммунитет сохраняется у большинства людей», — сказала она, отметив, что намного большую пользу принесет введение первой дозы вакцины людям в других частях света.

Также на днях генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио и глава отдела исследований и разработок в области биофармацевтики компании Мене Пангалос высказались против масштабного использования бустерных доз. Они заявили, что уже зимой это может создать ненужную нагрузку на британскую национальную систему здравоохранения.

Почти 89% населения Великобритании в возрасте старше 16 лет получили хотя бы первую дозу вакцины от COVID-19, а 66% получили обе дозы. Великобритания заказала 540 млн доз вакцин и обязалась передать 100 млн из них в страны с низкими доходами в ближайшие месяцы.

Николай Соколов

pharmvestnik