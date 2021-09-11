Производитель опиоидов Endo выйдет из судебного процесса по опиоидным искам

Компания — производитель опиоидов Endo заявила, что готова выплатить 50 млн долл. в рамках урегулирования судебных исков со штатом Нью-Йорк. Ранее она уже выплатила 35 млн долл. по опиодному иску властям штата Теннесси.

Производитель опиоидов Endo International заявил, что выплатит 50 млн долл. для урегулирования судебных исков от штата Нью-Йорк и двух его крупнейших округов, связанных с продажей и рыночным продвижением опиоидов. Об этом сообщает Reuters.

Базирующаяся в Дублине компания и ее подразделение Par должны будут выплатить 22,3 млн долл. генеральной прокуратуре штата и 13,85 млн долл. округам Саффолк и Нассау.

«Это соглашение гарантирует, что финансирование для критических программ по борьбе с последствиями [опиоидной эпидемии] будет предоставлено в более ускоренном режиме», — передает слова ведущего юриста округа Саффолк Джейн Конрой ABCnews.

При этом Endo отметила, что она не признает правонарушений со своей стороны и со стороны своих дочерних компаний. Благодаря этой сделке Endo выйдет из текущего судебного процесса по опиоидным искам от генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс и округов Саффолк и Нассау. Иски к AbbVie и Teva еще не рассматривались.

В июле этого года Endo согласилась выплатить 35 млн долл. по иску местных властей штата Теннесси. Дело касалось ребенка, который предположительно родился с пристрастием к болеутоляющим средствам. В этом обвинили Endo.

В субботу, 4 сентября, три крупнейших дистрибьютора лекарств в Соединенных Штатах – McKesson, AmerisourceBergen и Cardinal Health, а также фармкомпания Johnson & Johnson заявили о том, что достигли определенных успехов в процессе урегулирования опиоидных исков. Дистрибьюторы предложили план общей стоимостью в 26 млрд долл.

Опиоиды, включая рецептурные обезболивающие и нелегальные препараты, такие как героин и незаконно производимый фентанил, привели к более чем 500 тыс. смертей в Соединенных Штатах за последние два десятилетия.

Николай Соколов

pharmvestnik