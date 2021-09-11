В ОНК заявили о необходимости проведения Шпигелю операции

Основатель «Биотэка» Борис Шпигель нуждается в операции по замене аортального клапана, сообщили в ОНК. Медики в СИЗО не смогут провести ее, поэтому предпринимателя требуется переместить в обычную больницу и оставить на реабилитацию.

Основателю «Биотэка» Борису Шпигелю необходима срочная операция на открытом сердце по замене аортального клапана. Об этом RT заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина. Сейчас Шпигель находится в СИЗО «Матросская тишина».

«Поскольку в медсанчасти СИЗО отсутствуют специалисты кардиохирургического профиля, обвиняемого необходимо направить в гражданскую больницу для проведения консультации и последующего оперативного вмешательства. Сложность заключается в том, что не все кардиоцентры в Москве делают подобные операции», — сообщила Дружинина.

По ее словам, Шпигель не может оставаться под стражей, так как проведение такой операции потребует долгой реабилитации, которая недоступна в следственном изоляторе. При этом в августе Шпигеля обследовала медкомиссия и не нашла у него тяжелых заболеваний, установив, что бизнесмен может находиться в СИЗО.

Правоохранители задержали Шпигеля в ночь на 21 марта в аэропорту Москвы. Предприниматель, его жена Евгения и директор компании «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

По данным следствия, за это глава региона обеспечивал Шпигелю покровительство во время распределения тендеров для местных медучреждений на поставку и хранение медизделий и лекарств, а также во время контроля их качества. Шпигель отрицает свою вину: он считает, что уголовное преследование связано с переделом фармацевтического рынка. В прошлом месяце Басманный суд Москвы продлил арест четы Шпигелей, Белозерцева и Колоскова до 20 ноября.

Фото: Биотэк

Григорий Дубов

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