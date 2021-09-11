Оксидативный стресс может стать причиной развития онкологических заболеваний

Оксидативный (окислительный) стресс может не иметь четких симптомов, развиваться в различных органах человеческого тела. Он приводит к развитию серьезных патологий, в том числе к сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям – об этом рассказали специалисты проекта PMI Science на научно-практическом семинаре в Москве.

Окислительный стресс, представляющий собой процесс повреждения клетки в результате окисления свободными радикалами, приводит к сбою в работе клеток и тканей организма. Запускаются патологические реакции, необратимо повреждающие клетку и приводящие к запуску генетически запрограммированной гибели – апоптозу.

«Основными провоцирующими факторами развития оксидативного стресса являются физическое перенапряжение, хронические заболевания, курение, влияние солнечного излучения и токсических веществ, алкоголь в чрезмерных количествах, бесконтрольный прием лекарственных средств,­ – говорит научный советник PMI Science Дмитрий Белопахов. – Все больше исследований говорят о том, что понимание механизмов и причин возникновения окислительного стресса, поможет эффективнее предупреждать заболевания различных этиологий, развивать превентивную медицину».

Если пациент постоянно чувствует усталость, снижение иммунитета, ухудшилось состояние кожи, беспокоят сильные головные боли, это все могут быть симптомы оксидативного стресса. В таком случае важна ранняя диагностика и коррекция факторов риска которая поможет избежать развития острых и хронических заболеваний.

«Хроническое системное воспаление низкой степени активности – это длительно сохраняющаяся активация провоспалительных иммунных путей ассоциированная с риском развития хронических неинфекционных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких, некоторые формы онколологических заболеваний, – подчеркнул Дмитрий Белопахов. — Кроме того, окислительный стресс один из значимых механизмов повреждения нервной ткани, борьба с которым представляет собой актуальнейшую проблему неврологии».

По словам онкоуролога Сеченовского университета Владимира Лекарева, в России в структуре смертности онкологические заболевания занимают второе место после болезней системы кровообращения. И одним из наиболее провоцирующих факторов развития рака является курение.

«Табачный дым содержит канцерогены, которые влияют на образование ДНК-аддуктов вследствие чего происходит повреждение ДНК, накапливаются соматические мутации и развивается онкологическое заболевание, — сообщил Владимир Лекарев. — Доказано, что у курильщиков риск развития рака мочевого пузыря в 4 раза выше, чем у некурящих. Курение также увеличивает риск развития уротелиального рака, рака простаты, почки. Кроме того риск послеоперационных и инфекционно-воспалительных осложнений выше у носителей этой привычки».

При этом по словам врачей курение один из наиболее модифицируемых факторов, усиливающих окислительные и воспалительные реакции. Применение концепции снижения вреда и переключение пациентов на электронные системы нагревания табака, могут снизить уровень окислительного стресса у пациентов, которые не отказываются от курения.

Клинический случай, о котором рассказал сердечно-сосудистый хирург Расул Гаджимурадов, показывает значительное улучшение состояния 62-летнего пациента с мультифокальным атеросклерозом после отказа от курения обычных сигарет.

«Пациент, помимо атеросклероза, имеет сахарный диабет, мерцательную аритмию, перенес инфаркт. Курит примерно с 14 лет по 2-3 пачки в день. Несколько лет назад из-за непроходимости артерии у него развилась гангрена ступни. Часть ступни пришлось ампутировать, — сообщил Расул Гаджимурадов. — Пациент продолжил курить, вновь случился инфаркт и непроходимость артерий. Вопрос надо было решать жестко, пациент сам обратился за советом об альтернативных средствах для получения никотина, так как не в силах был отказаться от вредной привычки. Мы посоветовали ему перейти на ЭСНТ. В настоящее время рецидивов болезни нет».

Материал партнера: PMI Science

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