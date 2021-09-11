Фавипиравир от «Нанолека» оказался дешевле «Авифавира» почти на 30%

Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену «Ковидолека» — противоковидного препарата от «Нанолека». Цена за упаковку 40 таблеток по 200 мг составит 2916 руб. — это на 27% дешевле, чем, например, «Авифавир» от «Кромиса».

Министрество здравоохранения зарегистрировало предельную отпускную цену препарата с содержанием противовирусного средства фавипиравир «Ковидолек» производства «Нанолека». В соответсвующей записи в ГРЛС от 9 сентября указывается, что цена за упаковку 40 таблеток по 200 мг составит 2916 руб. Цену ранее согласовала Федеральная антимонопольная служба. Постоянную регистрацию препарат получил 6 августа.

Предельная цена производителя фавипиравира производства «Нанолека» дешевле на 27% аналогов от «Кромиса» (СП «Химрар» и РФПИ), «Р-Фарма» и «Промомеда», а также на 6% — таблеток от «Фармасинтеза».

По данным AlphaRM, в январе–июле 2021 года средняя стоимость упаковки фавипиравира с фасовкой 40 таблеток в аптеках продавалась по цене 5 091,7 руб.

Постоянную регистрацию в России получили пять препаратов с действующим веществом фавипиравир: «Ковидолек», «Фавипиравир», «Фавибирин», «Коронавир», «Ареплевир», «Авифавир».

Ринат Васбеев

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