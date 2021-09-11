Препарат против аутизма bumenatide от Servier и Neurochlore провалил III фазу испытания

Компании Servier и Neurochlore досрочно завершают исследования препарата bumenatide против аутизма. Несмотря на положительные результаты ранних испытаний, данные исследований III фазы показали практически отсутствующую эффективность средства против заболевания.

Французская Servier и ее партнер Neurochlore договорились досрочно завершить два исследования экспериментального препарата от аутизма bumenatide после того, как оно не показало значимых результатов эффективности в III фазе. Результаты в группе средства были практически такими же, как в группе плацебо.

Производители лекарственных средств объединили свои усилия в 2017 году после того, как небольшое исследование, проведенное Neurochlore, показало, что bumenatide может улучшить симптомы у детей с расстройствами аутистического спектра.

В Neurochlore надеялись, что bumenatide (мочегонное средство, которое обычно используется для лечения задержек жидкости) будет эффективно против аутизма, поскольку влияет на химического посредника в мозге, связанного с заболеванием. По словам президента Neurochlore Иехезкеля Бен-Ари в 2017 году, родители детей, участвовавших в более ранних исследованиях, отмечали, что те вели себя «более естественно».

Но даже несмотря на положительные результаты, эксперты предполагали, что испытания 2017 года могли отражать эффект плацебо. Об этом сообщал журнал Spectrum, где публиковались результаты.

В заявлении компаний глава отдела исследований и разработок Servier Клод Бертран подчеркнул «чрезвычайно строгие» стандарты двух испытаний III фазы и выразил разочарование результатами исследования. В них приняли участие 422 ребенка и подростка в возрасте от 2 до 17 лет. Согласно результатам испытаний, ни один из критериев эффективности исследований не был достигнут после шести месяцев лечения. Дети всех возрастов показали схожие результаты.

Бен-Ари отметил, что его команда продолжит изучать, может ли bumenatide помогать определенным подгруппам людей с аутизмом. При этом он заявил, что, вероятно, ни один препарат не будет эффективным для всех пациентов, поскольку все расстройства аутистического спектра сильно различаются.

Расстройства аутистического спектра затрагивают примерно 1 из 54 детей в Соединенных Штатах. Несмотря на то что существуют препараты, которые помогают лечить некоторые симптомы заболевания, пока нет одобренных методов лечения самой болезни.

Николай Соколов

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