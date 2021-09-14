Москва передала «Нацимбио» 7,5 тонны плазмы переболевших коронавирусом

Москва активно участвует в испытаниях антиковидного иммуноглобулина, который был разработан иммунобиологической компанией «Нацимбио»: столица передала 7,5 тонны плазмы переболевших коронавирусной инфекцией для исследований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Для создания нового препарата – специфического иммуноглобулина антиковидного – используется не просто плазма переболевших, а выделяется именно специфический иммуноглобулин. Это лекарственное средство поступает и применяется в лечении. В отличие от плазмы он более безопасный и легкий в применении. На сегодняшний день начата третья фаза испытаний этого препарата», – сказала московский вице-мэр.

По ее словам, Москва передала «Нацимбио» 7,5 тонны плазмы переболевших COVID-19 и получила 900 пузырьков иммуноглобулина. Его активно используют, специалисты фиксируют результаты в ковидных стационарах.

Как отметила Анастасия Ракова, лечение с использованием плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией получили более 17 тысяч москвичей.

«Ковид-глобулин» − препарат с антителами к COVID-19 на основе плазмы крови людей, перенесших коронавирус. Был зарегистрирован Минздравом Российской Федерации в начале апреля 2021 года. Он оказывает нейтрализующее воздействие на вирус и помогает организму побороть заболевание.

В сентябре в Москве начался прием доноров плазмы после ревакцинации «Спутником Лайт».

gxpnews