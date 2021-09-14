В совет директоров «Магнита» вошла экс-глава «Санофи Россия» Наира Адамян

Акционеры «Магнита» на внеочередном собрании утвердили обновленный состав совета директоров компании, расширившегося до 11 человек. В число новых членов совета вошла экс-гендиректор «Санофи Россия» Наира Адамян.

Бывший гендиректор «Санофи Россия» Наира Адамян вошла в состав совета директоров «Магнита», сообщается на сайте ритейлера. Всего в составе совета — 11 человек, семеро из них входили в его прежний состав. Еще один новый участник совета — сооснователь Marathon Group Сергей Захаров. Отмечается, что новые члены совета «имеют большой опыт работы в широком спектре отраслей, связанных с потребительским сектором, могут поделиться ценными знаниями и поддержать компанию в реализации ее розничной и цифровой стратегии».

Кандидат медицинских наук в области иммунологии Наира Адамян с 1997 года работала в «Янссен Россия и СНГ» — фармацевтическом подразделении Johnson & Johnson. Она занимала различные руководящие должности, включая посты управляющего директора «Янссен Россия и СНГ» и гендиректора J&J в России.

В 2015 году начала работу в Sanofi, став председателем управляющего комитета в России и гендиректором компании в Евразии. В 2018 году перешла на работу в штаб-квартиру Sanofi в Париже на должность руководителя региона Евразия и Ближний Восток. В 2020 году назначена руководителем стратегии и инновации глобального бизнес-подразделения штаб-квартиры Sanofi. «Ключевые компетенции Наиры – общий менеджмент, стратегия и инновации, а также устойчивое развитие», — отмечается в сообщении «Магнита».

Сергей Захаров с 2004 года работал в юридической фирме Clifford Chance, где достиг позиции советника. В 2012 году стал вице-президентом группы «Сумма». В 2014 году занял пост исполнительного директора компании A1 (инвестподразделение «Альфа-Групп»). В 2017 году стал сооснователем инвесткомпании Marathon Group, сейчас он является председателем правления и партнером компании. «Ключевыми компетенциями Сергея являются инвестиции, M&A, корпоративное управление и стратегия», — добавили в «Магните».

Григорий Дубов

pharmvestnik