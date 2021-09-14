Украинская фармкомпания «Лекхим» объявила о запуске своего завода в Узбекистане

Украинская фармацевтическая компания «Лекхим» наметила на 2023 год запуск первой очереди своего завода в Узбекистане и открытие ампульного производства. Планируется, что на первом этапе завод будет производить инъекционные лекарства, а затем ожидается появление цехов антибиотиков и таблеток. Об этом сообщил глава наблюдательного совета группы «Лекхим» Валерий Печаев, пишет интернет-издание Spot, ссылаясь на «Интерфакс-Украина».

Компания открыла узбекское представительство в 2020 году. Для строительства завода подобрали участок в 3 гектара на окраине Ташкента, недалеко от строящегося местного фармацевтического кластера Tashkent Pharma Park. После того, как были оформлены все необходимые документы, весной этого года стартовало строительство.

По словам Печаева, компания «Лекхим» уже вложила в узбекскую фабрику 2,5 миллиона долларов, а к запуску первой стадии инвестирует 10-12 миллионов долларов. Общая стоимость плана оценивается в 40 миллионов долларов. Около 30% средств компания собирается привлечь со стороны Европейского банка реконструкции и развития.

Подразумевается, что на первом этапе организуют производство инъекционных лекарств, а также построят административное здание, главную лабораторию и цеха по производству электроэнергии. Производство запустят на площади 4500 квадратных метров, оно включит в себя линию для инъекций на 50 миллионов ампул в год. В дальнейшем должны появиться три такие линии.

Кроме того, на заводе будут мощности для производства цефалоспориновых антибиотиков (15−20 миллионов бутылок в год), а также производство лекарств в виде таблеток (до одного миллиарда штук ежегодно). Их начнут строить в 2024 году.

Завод будет производить лекарств на 60 миллионов долларов в год, в основном для Узбекистана и других стран Центральной Азии. Товар также планируют экспортировать в Афганистан.

Как стало известно ранее, в фармацевтическую отрасль Узбекистана планируется инвестировать $1,25 млрд.

gxpnews