На фармацевтическом заводе имени академика Филатова ввели внешнее управление

Инициатором банкротства Завода имени академика В. П. Филатова выступил UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. В 2010 году банк выдал кредит на строительство производства лекарств в Ленинградской области (в комплекс входит земельный участок площадью 4 га и несколько зданий). Впоследствии правопреемником стал страхователь сделки – чешское экспортное гарантийно-страховое общество EGAP. В качестве заемщиков выступали завод имени Филатова и совладелец предприятия РИА «Панда».

В январе 2021 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел на заводе процедуру наблюдения. Согласно материалам дела, размер требований истца, который утвердил суд, составил 633,2 миллиона рублей.

Завод имени академика Филатова принадлежит Игорю Воробью и его супруге Светлане Жуковой. Напрямую они контролируют 52% долей (по 26% каждый), а оставшиеся 48% Игорь Воробей контролирует через ООО «РИА Панда». Оно полностью принадлежит предпринимателю.

В августе этого года собрание кредиторов завода имени Филатова приняло решение о введении на предприятии внешнего управления. Внешним управляющим был оставлен прежний арбитражный управляющий Александр Шелуха. 7 сентября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил это решение собрания кредиторов.

gxpnews