«Такеда» запустила первую в Ярославской области солнечную электростанцию

«Такеда» объявила о запуске солнечной электростанции мощностью 50 киловатт на своем заводе в Ярославле. Предприятие компании стало первым промышленным объектом в регионе, которое использует солнечную энергетику.

На станции установлены 128 двусторонних фотоэлектрических модулей повышенной эффективности. Они способны вырабатывать электроэнергию даже в отсутствие прямых солнечных лучей. Процесс преобразования энергии бесшумный, а также без вредных выбросов и отходов.

«Поддержание углеродной нейтральности является одной из важнейших целей устойчивого развития «Такеда». Компания использует восполняемые источники электроэнергии в 12 странах своего присутствия, теперь и в России. Благодаря построенной в Ярославле солнечной электростанции завод снизит выбросы углерода на 18,6 тонн в год. Срок окупаемости проекта составит восемь лет, но нас воодушевляет возможность улучшения городской экологии», – сказала директор завода «Такеда» в Ярославле Крис Бутткус.

Углеродная нейтральность означает, что выбросы углекислого газа не превышают его объемов, поглощаемых лесами и океанами. Она необходима для замедления разрушительного для планеты процесса глобального потепления климата. По итогам 2019 года Takeda достигла углеродной нейтральности на большинстве своих предприятий за счет проектов компании по использованию энергии ветра и солнца, очистке питьевой воды, сохранению лесов и биоразнообразия в регионах присутствия.

Как подчеркнула президент «Такеда» в России Елена Карташева, запуск солнечной электростанции на заводе в Ярославле – это значительный шаг в реализации стратегии компании по достижению нулевых выбросов углерода к 2040 году.

gxpnews