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Кабмин изменил стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности

Правительство утвердило изменения в Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности. Согласно изменениям, в СМИ и интернете будут активнее освещаться вопросы применения противомикробных препаратов, а также будут разрабатываться и внедряться новые антибиотики.

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился внести изменения в Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности до 2030 года. Документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.

Согласно изменениям, информирование населения о рациональном применении противомикробных препаратов, их адекватной замене, недопустимости самолечения и его последствиях должно вестись в СМИ и в интернете.

В стране должны совершенствоваться методы и способы выявления антимикробной резистентности, разработка и внедрение новых антибиотиков и лекарств, повышающих действие существующих антибиотиков и предотвращающих развитие резистентности к ним, а также новых биомедицинских клеточных продуктов.

Кроме того, правительство скорректировало план мероприятий на 2019—2024 годы по реализации стратегии.

Григорий Дубов
pharmvestnik

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14 сентября, 2021 | Просмотров: 102