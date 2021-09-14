Кабмин изменил стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился внести изменения в Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности до 2030 года. Документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.

Согласно изменениям, информирование населения о рациональном применении противомикробных препаратов, их адекватной замене, недопустимости самолечения и его последствиях должно вестись в СМИ и в интернете.

В стране должны совершенствоваться методы и способы выявления антимикробной резистентности, разработка и внедрение новых антибиотиков и лекарств, повышающих действие существующих антибиотиков и предотвращающих развитие резистентности к ним, а также новых биомедицинских клеточных продуктов.

Кроме того, правительство скорректировало план мероприятий на 2019—2024 годы по реализации стратегии.

Григорий Дубов

pharmvestnik