Россияне впервые не смогут привиться от гриппа иностранной вакциной

У россиян впервые не будет возможности вакцинироваться от гриппа зарубежным препаратом. Иностранные производители не планируют поставлять противогриппозные вакцины для прививочной кампании в России. В предыдущие годы они появлялись к концу года.

В России четвертый год подряд возникают проблемы с поставками иностранных вакцин от гриппа. В предыдущие годы они появлялись к концу прививочной кампании. На этот раз иностранных вакцин нет и не предвидится, пишет РБК. Запасов препаратов нет ни у аптечных сетей, ни у клиник.

В ГРЛС регистрационные удостоверения имеются для 18 трех- и четырехвалетных вакцин от гриппа. Почти 90% объема всех отечественных вакцин производятся компаниями «Форт», НПО «Микроген» (входят в «Нацимбио»), «Петровакс» и Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС), следует из данных аналитической компании DSM Group.

Из иностранных вакцин регистрационное удостоверение имеется у препаратов «Инфлювак» (Abbott), «Ваксигрипп» (Sanofi Pasteur) и «Флюваксин» китайского производителя Changchun Changsheng Life Sciences. Но, по данным реестра Росздравнадзора на 12 сентября, в 2021 году в гражданский оборот не выпущено ни одной серии противогриппозных вакцин этих производителей.

Поставки «Ваксигриппа» в Россию прекращены и в этом году не планируется, поскольку Sanofi решила перевести производство противогриппозных вакцин в шприцах на четырехвалентную вакцину. В компании сообщили, что сейчас идет процедура госрегистрации этой вакцины, информация о сроках поставки будет предоставлена после завершения процедуры.

В Abbott сообщили, что россияне обеспечивается бесплатно исключительно отечественными вакцинами, поэтому компания продолжит поставлять антигены для производства вакцины российскому производителю. По этой причине вакцина «Инфлювак» в Россию не поставляется.

Вакцину «Флюваксин» в России представляет ЗАО «Мединторг». От поставок препарата компания отказалась еще в прошлом году.

Прививочная кампания против гриппа стартовала в России в начале сентября. В ее рамках планируется привить минимум 60% населения страны. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о новых данных по безопасности совместного применения вакцин от гриппа и COVID-19. Иммунологическая комиссия Минздрава планировала принять соответствующее решение.

Ринат Васбеев

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