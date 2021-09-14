Компания «Пульс» запустила в Екатеринбурге новую автоматизированную конвейерную линию

В рамках комплексной программы по автоматизации логистического звена компании «Пульс» региональный комплекс в Екатеринбурге теперь оснащен инновационной автоматизированной конвейерной линией по сборке заказов.

«Пульс Екатеринбург» — это комплекс с самой большой территорией охвата — более 3 миллионов квадратных километров от Урала до Крайнего Севера. Ежедневно с этого склада осуществляются отгрузки в 5 тысяч аптек, рассказали в компании. Запуск автоматизированной конвейерной линии «гарантирует бесперебойную работу по обеспечению лекарственными препаратами клиентов в срок».

Совместно с компанией SSI Schaefer конвейер был смонтирован и запущен в работу в рекордно короткое время, добавили представители «Пульса». Протяженность конвейера составляет 4,3 км, а его производительность достигает 1500 транспортных единиц в час. Конвейерная система способна обрабатывать более 200 тысяч строк заказов в день.

На новый конвейер ляжет дополнительная нагрузка по обработке 3PL-заказов. Список клиентов по данной услуге все время расширяется, это направление является стратегическим для компании «Пульс», исходя из этих требований конвейер спроектирован под работу с дополнительными областями хранения товара клиентов 3PL.

«Этот запуск можно внести в историю компании «Пульс» как один из самых успешных, — заявил директор по логистике «ФК Пульс» Николай Беляев. — На текущий момент в Екатеринбурге самый лучший склад по оснащенности и конфигурации, здесь мы сможем нарабатывать практики для дальнейшего внедрения на наших складских комплексах». «Сейчас мы находимся в режиме интенсивного освоения работы на конвейере, коллектив ФК должен выстроить новые нейронные связи и научиться работать по-новому», — прокомментировал директор компании «Пульс Екатеринбург» Максим Малявин. «Один из важнейших инструментов в работе с покупателем — это сервис, — подчеркнула коммерческий директор компании «Пульс Екатеринбург» Ольга Соколова. — Своевременная сборка товара гарантирует своевременную доставку, а значит, мы получим довольного и благодарного клиента. Мы уверены, что с внедрением такой прогрессивной технологии наши возможности стать лучшим и важным поставщиком увеличатся, и мы обязательно этим воспользуемся».

Материал партнера: «Пульс»

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