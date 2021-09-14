Первая доза «Спутника V» оказалась способна защищать пожилых людей от коронавируса почти на 80%

Первый компонент российской вакцины от COVID-19 оказался на 78,6% эффективен у людей в возрасте 60-79 лет. В РФПИ заявили, что первая доза «Спутника» показывает большую эффективность, чем некоторые двухдозовые препараты.

Первый компонент российской вакцины «Спутник V» показал эффективность против коронавируса в 78,6%. Об это свидетельствуют данные исследования, проведенного в Аргентине и опубликованного в журнале EClinicalMedicine.

Большую часть участников испытания составили люди в возрасте от 60 до 79 лет. 40,4 тыс. человек этого возраста получили вакцину, данные из этой группы сравнивались с данными от 39 тыс. пациентов, которым препарат не вводился.

Эффективность вакцины для профилактики лабораторно подтвержденных инфекций составила 78,6%. Препарат показал способность обеспечить защиту от госпитализаций в 87,6% случаев и от смерти в 84,8% случаев соответственно. В исследовании отмечается, что эффективность первого компонента вакцины оказалась высокой во всех подгруппах исследования.

Тем не менее, авторы исследования полагают, «полный график вакцинации должен оставаться стандартом лечения, поскольку он обеспечивает максимальную эффективность». Но они отмечают, что «если первая доза имеет приемлемую эффективность в плане снижения числа заражений, госпитализаций и смертей от COVID-19, отсрочка введения второй дозы позволит вакцинировать более высокую долю населения в случае дефицита вакцин».

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили высокую эффективность препарата. При этом организация называет первый компонент «Спутника V» «Спутником Лайт», хотя в Аргентине пока зарегистрирована только двухдозовая версия российской вакцины.

«Согласно данным исследования в провинции Буэнос-Айрес, «Спутник Лайт» продемонстрировал эффективность 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет, которые находятся в группе повышенного риска. «Спутник Лайт» продемонстрировал значительно более высокую эффективность против коронавируса среди пожилых людей по сравнению с многими двухкомпонентными вакцинами», — отмечают в фонде.

Николай Соколов

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