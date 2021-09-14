В Минпромторге сообщили о разработке в России вакцин от COVID-19 на других платформах

В России ведется разработка вакцин от COVID-19 на новых платформах, помимо тех, что уже имеются, рассказал первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Перспективы появления иностранных вакцин в России лежат в плоскости конкурентной борьбы, признал он.

Вопросы взаимного признания вакцин с другими странами лежат в экономической плоскости, признал первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков в интервью Общественному телевидению России. Он отметил, что каждая страна признала свои вакцины по ускоренной процедуре, а препараты из других стран проходят полный процесс регистрации.

«Проблема взаимного признания в фармацевтике очень сложная. Это продукты, от которых зависит жизнь людей. Во всех странах требуется длительный регистрационный процесс, — сказал он. — Европейцы доверяют своим, американцы своим, китайцы своим вакцинам. А всех остальных отправляют на полный круг исследований. Нормальная конкурентная борьба <…>. Я думаю это чисто вопрос экономики, это вопрос бизнеса».

Отвечая на вопрос о появлении собственных вакцин на других платформах, кроме тех, что уже имеются в России, первый замминистра рассказал, что такие разработки ведутся, и их много. Подробности раскрывать он отказался.

«Я не стал бы говорить конкретно, потому что это элементы коммерческой тайны. И я просто слишком хорошо знаю, как любая новость на тему расходится куда-то. Но продукты есть и будут появляться дальше», — сказал Осьмаков.

В России одобрены и выпускаются вакцины трех типов: векторные («Спутник V» и «Спутник Лайт»), пептидные («ЭпиВакКорона»), цельновирионные («КовиВак»).

Фото: depositphotos.com

Ринат Васбеев

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