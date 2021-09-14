В Чехии будут уничтожены 45 тысяч невостребованных доз вакцины AstraZeneca

45 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, произведенной британско-шведской компанией AstraZeneca, планируется уничтожить, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения республики Даниэла Кэпла.

По его словам, в октябре заканчивается срок годности 55 тысяч доз вакцины производства AstraZeneca. Подавляющее большинство из них, вероятно, придется уничтожить, так как закон не позволяет передать их в дар третьей стороне.

«Примерно 10 тысяч доз препарата медики смогут использовать, чтобы ввести вторые прививки и завершить курс вакцинации получивших им первый укол. Если оставшиеся 45 тысяч доз не будут использованы, они должны быть утилизированы», – сказал Даниэл Кэпл.

Пресс-секретарь министерства заявил, что жители Чехии больше не хотят прививаться вакциной от AstraZeneca. В сентябре в стране использовали всего 800 доз этого препарата и в связи с просроченным сроком годности уничтожили 20 тысяч доз.

По данным Минздрава Чехии, ее жители в целом утрачивают интерес к вакцинации. На прошлой неделе прививки от коронавируса ежедневно ставили примерно по 15 тысяч человек, тогда как в начале августа – по 50 тысяч граждан каждый день, а в начале июля – более 100 тысяч граждан.

При этом за последнюю неделю количество госпитализированных с COVID-19 выросло вдвое. Министр здравоохранения страны Адам Войтех заявил о возможном начале новой волны эпидемии коронавирусной инфекции. Власти активно призывают граждан к вакцинации. По последним данным, уколы первой и второй дозой вакцин получили почти 67% жителей.

Вакцинация от коронавируса в Чехии стартовала 27 декабря 2020 года. В страну поступают вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Препарат компании AstraZeneca в республике более не закупают.

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