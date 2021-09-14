AstraZeneca представит мировому сообществу новые данные по противоопухолевым препаратам

«АстраЗенека» в сентябре 2021 года представит новую информацию по ряду своих противоопухолевых препаратов на Всемирной конференции по раку легкого (WCLC) Международной ассоциации по изучению рака легкого (IASLC) и Конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Планируется представить в ходе мероприятий более 100 абстрактов, которые посвящены 14 препаратам, произведенным компанией «АстраЗенека». Речь идет как об уже зарегистрированных препаратах, так и о находящихся на стадии разработки.

В рамках проводимой с 8 по 14 сентября WCLC будет представлено пять устных докладов, в том числе один доклад во время Президентского симпозиума. В рамках проводимого с 16 по 21 сентября 2021 года Конгресса ESMO состоится 20 устных докладов, в том числе один доклад на Президентском симпозиуме.

«Препараты дурвалумаб и осимертиниб вывели терапию рака легкого на принципиально новый уровень и в ряде случаев становятся признанным стандартом терапии во всем мире. Результаты, которые мы представляем на мероприятиях WCLC и ESMO, показывают, что мы постоянно ищем новые комбинированные варианты терапии, которые позволят как можно большему числу пациентов получить преимущества от наших препаратов в реальной клинической практике», – сказал исполнительный вице-президент и руководитель подразделения онкологии компании «АстраЗенека» Дейв Фредриксон (Dave Fredrickson).

«Результаты исследования DESTINY-Breast03, которые будут представлены на Конгрессе ESMO, говорят о том, что препарат трастузумаб дерукстекан способен изменить подход к терапии HER2-положительного метастатического рака молочной железы, а профиль безопасности указывает на возможность его применения на более ранней стадии болезни. Кроме того, результаты исследования COAST подтверждают потенциальную эффективность препарата дурвалумаб при лечении неоперабельного немелкоклеточного рака легкого III стадии при применении в комбинации с первыми в своем классе иммунотерапевтическими препаратами. Новые данные, полученные для препарата олапариб, дают ответы на острые вопросы относительно терапии ингибиторами поли(аденозиндифосфат-рибозы)-полимеразы (PARP) при резистентных опухолях», – отметила исполнительный вице-президент и руководитель подразделения исследований и разработок в области онкологии в компании «АстраЗенека» Сьюзен Гэлбрейт (Susan Galbraith).

gxpnews