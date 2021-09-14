Новую побочную реакцию добавили в инструкции шести фторхинолонов

Компания «Тева» сообщила о том, что в инструкции по применению ее лекарственных препаратов группы фторхинолонов были внесены изменения. Соответствующее информационное письмо было опубликовано на сайте Росздравнадзора.

Это лекарственные средства:

«Левофлоксацин-Тева» (левофлоксацин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг;

«Левостар» (левофлоксацин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, 500 мг;

«Леобэг» (левофлоксацин), раствор для инфузий, 5 мг/мл;

«Моксистар» (моксифлоксацин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг;

«Ципрофлоксацин-Тева» (ципрофлоксацин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, 500 мг;

«Офлоксацин-Тева» (офлоксацин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, 400 мг.

В инструкции добавили следующую информацию: системные и ингаляционные фторхинолоны могут повышать риск развития регургитации или недостаточности клапанов сердца. Это возможно при врожденных или приобретенных аномалиях клапанов сердца, заболеваниях с поражением соединительной ткани (например, при синдроме Марфана или синдроме Элерса – Данло), синдроме Шерешевского – Тернера, синдроме Бехчета, артериальной гипертензии, ревматоидном артрите и инфекционном эндокардите.

В инструкции включили предостережение о назначении фторхинолонов пациентам с такими заболеваниями.

Минздрав в 2018 году обязал всех производителей внести изменения в инструкции для фторхинолов.

gxpnews