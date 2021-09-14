Великобритания разорвала соглашение о поставке вакцин от COVID-19 с Valneva

Компания Valneva получила уведомление о расторжении договора от властей Великобритании. В документе указывается, что производитель не соблюдает обязательства по сделке.

Правительство Великобритании расторгло соглашение с французской биотехнологической компанией Valneva о поставке 100 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной производителем. Утверждается, что фирма нарушила свои обязательства по договору. Об этом сообщила Valneva в заявлении, опубликованном на ее официальном сайте.

Общая сумма сделки составляет 1,4 млрд евро. Производство должно было осуществляться в Шотландии. Поставки планировалось начать в 2022 году. Компания решительно опровергла сообщение о несоблюдении положений подписанного соглашения.

Компания ранее предупреждала, что экспорт вакцин в ЕС и Великобританию будет затруднен из-за цепочек поставок, ведь наполнение и укупорка ампул с препаратом происходит на заводах в Швеции. В январе производитель вел переговоры о поставке 60 млн доз в Европейский союз.

В основе разработки вакцины Valneva, получившей название VLA2001, лежит цельный инактивированный вирус, который провоцирует иммунный ответ против коронавируса. Такой метод замедляет производственный процесс, но в то же время обеспечивает более надежную защиту от всех штаммов. Испытания препарата еще продолжаются. Компания обещает представить результаты фазы III исследований в IV квартале этого года. Тогда же Valneva собирается получить одобрение от британского регулятора.

Известно, что фаза II испытаний показала 90%-ную эффективность VLA2001. Побочные эффекты возникли только у двух добровольцев.

Производитель лекарств добавил, что прилагал все усилия для сотрудничества с Великобританией. Valneva подчеркнул в своем заявлении, что будет стараться обеспечить поставки вакцин для их использования в борьбе против пандемии другими потенциальными заказчиками.

Как считает компания, ее вакцина способна предотвращать заражение и симптоматический COVID-19. Препарат может быть использован в ходе последующих плановых кампаний вакцинации или в качестве бустерной прививки. В частности, VLA2001 был отобран для британского исследования с участием 2 тыс. человек. Ученые испытывают семь видов вакцин из США и Европы на предмет их эффективности и безопасности в качестве третьей дозы.

Владимир Заболотских

pharmvestnik