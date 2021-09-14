В ЕАЭС определили требования к использованию лекарств для детей

В ЕАЭС приняли руководство, определяющее возможности использования лекарств для детей. В документе говорится, например, о дозировках детских препаратов, о переводе таблеток и капсул в порошки для удобства использования несовершеннолетними.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла руководство по использованию препаратов в педиатрической практике, сообщается на сайте организации.

В принятом документе содержатся указания по безопасному и точному дозированию лекарств для детей, а также предпочтительные способы перевода препаратов в удобные для несовершеннолетних формы. Речь идет о переводе таблеток и капсул в порошки, а также дозировках растворов, суспензий и сиропов, содержащих высокие концентрации действующих веществ.

«Такой подход могут применять люди, осуществляющие уход за ребенком, если подходящие лекарственные формы этих препаратов, выпускаемые фармацевтической промышленностью, недоступны», — говорится в сообщении.

Кроме того, документ обеспечит единый подход к разрешению применения детьми разных лекарств и указанию для родителей и опекунов информации, как могут использоваться детские препараты.

Григорий Дубов

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