Стандартные образцы производства «Эндофарм» получили регистрацию в качестве МСО

Дополнительно 17 национальных стандартных образцов РФ, разработчиком и производителем которых является «Эндофарм», признаны в качестве межгосударственных стандартных образцов (МСО) и зарегистрированы в реестре межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, сообщает «Московский эндокринный завод». На сегодняшний день все типы стандартных образцов «Эндофарм» признаны в качестве МСО и могут применяться наряду с национальными стандартными.

Данное решение было утверждено в июле 2021 года на 59-м заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации. В работе заседания приняли участие делегации национальных органов по стандартизации, метрологии, оценке соответствия и аккредитации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, РФ, Таджикистана, Узбекистана, а также представители исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам.

Межгосударственный статус разрешает к применению МСО «Эндофарм» на территории ряда зарубежных стран-участников «Соглашения о согласованной политике в области стандартизации, метрологии и сертификации», что способствует увеличению национального экспорта РФ, укреплению научно-технических и торгово-экономических связей, говорится в сообщении пресс-службы «Московского эндокринного завода».

Номенклатура производимых заводом стандартных образцов составляет 28 наименований, 17 из которых используются при производстве лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших.

В настоящее время у государств – участников соглашения появилась возможность использования на территории своих стран МСО «Эндофарм», цена которых доступнее, чем СО зарубежных фармакопей. Срок годности каждой серии стандартного образца производства «Эндофарм» указан в паспорте и на этикетке, что позволяет исключить риск изъятия одной серии и замены на другую. Это преимущество позволяет планировать приобретение необходимого количества стандартных образцов и снизить издержки, связанные с курсом валют и сроками поставки из-за рубежа.

В пресс-службе предприятия отмечают, что осенью 2020 года «Эндофарм» получил аккредитацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO 17034:2016, подтверждающую научную и техническую компетентность предприятия производить стандартные образцы, соответствующие международным стандартам качества.

gxpnews