В Великобритании проведут крупнейшее испытание теста от Grail для выявления 50 типов рака

Государственная служба здравоохранения Великобритании (NHS) начинает крупнейшее в мире испытание анализа крови Galleri от компании Grail, пишет Reuters. Тест можно использовать для выявления более 50 типов рака до появления каких-либо симптомов заболевания.

Тест Galleri анализирует ДНК, связанные с раковыми клетками. NHS заявила, что хочет набрать 140 тыс. добровольцев в Англии, чтобы посмотреть, насколько хорошо тест показывает себя в рамках рандомизированного исследования. Половине участников сразу же будет проведен скрининг крови с помощью теста Galleri.

«Нам необходимо тщательно изучить тест Galleri, чтобы выяснить, может ли он снизить количество видов рака, диагностируемых на поздней стадии», — заявил профессор Питер Сасиени, занимающийся профилактикой рака в Королевском колледже Лондона.

По данным NHS, на рак легких, кишечника, простаты и груди приходятся 45% смертей от рака в Великобритании. Наиболее частой причиной смерти от рака в стране является рак легких, на него приходится примерно пятая часть всех таких случаев.

Американская медико-биологическая компания Illumina заявила в прошлом месяце, что завершила сделку по приобретению Grail за 7,1 млрд долл. Ранее против нее выступала Федеральная торговая комиссия США (FTC), а Еврокомиссия начала расследование по этому поводу.

FTC считала, что это соглашение повлияет на конкуренцию на рынке онкологического скрининга в США и повлечет за собой отсутствие инноваций и повышение стоимости услуг в этой области. Также против соглашения выступила и Еврокомиссия, хотя в Illumina заявили, что европейский орган не обладает юрисдикцией в отношении этого договора, поскольку компания не ведет коммерческой деятельности в Европе.

Illumina сообщает, что Grail продолжит работать как отдельная компания, и если регулирующие органы все-таки заблокируют сделку, компании могут быть легко разделены.

Николай Соколов

pharmvestnik