ЦРПТ упростил выдачу кодов маркировки для жизненно важных лекарств

Система маркировки лекарств начала автоматически определять жизненно важные препараты и лекарства стоимостью ниже 20 руб. для выдачи бесплатных кодов маркировки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

«Одним из важных нововведений, которое мы внедрили, стала привязка стоимости кодов маркировки к предельной отпускной цене на препараты, а также автоматизация выдачи кодов для жизненно важных лекарственных препаратов и лекарств стоимостью ниже 20 руб. Напомню, для этих категорий коды эмитируются бесплатно», – приводит пресс-служба слова руководителя товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егора Жаворонкова.

Он отметил, что при заказе в системе маркировки участники оборота должны актуализировать предельные отпускные цены в Едином структурированном справочнике-каталоге лекарственных препаратов (ЕСКЛП) Минздрава России или в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности, если они произведены до 1 июля 2020 года или до 1 октября 2020 года, если на них получены разрешения спецкомиссии.

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