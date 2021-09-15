Правительство к ноябрю подготовит предложения по дистанционной продаже рецептурных лекарств

К ноябрю Правительство России получит предложения от Минздрава, Минцифры и регионов по дистанционной продаже рецептурных лекарств и внедрению электронных рецептов. Ведомства займутся подготовкой предложений согласно плану по созданию дополнительных условий для развития ИТ-отрасли в стране.

Российские министерства и ведомства к ноябрю подготовят предложения по принятию нормативных правовых актов для внедрения в регионах электронных рецептов и развития продажи рецептурных лекарств дистанционным способом. Об этом говорится в утвержденной Правительством России «дорожной карте» по созданию дополнительных условий для развития ИТ-отрасли, это будет второй пакет мер по ее поддержке.

Подготовкой предложений по электронным рецептам, на основе которых подготовят правовые акты регионов и методические рекомендации, займутся представители субъектов, Минздрав и Минцифры. Также два ведомства должны будут подготовить проект постановления правительства по продаже и доставке препаратов.

Кроме того, к ноябрю Минздрав, Минцифры и Минэкономразвития должны представить свои наработки по экспериментальным правовым режимам, чтобы граждане могли предоставлять доступ к своим электронным медданным из госинформсистем поставщикам электронных медсервисов.

К декабрю ФОМС вместе с Минздравом, Минцифры и Минэкономразвития должны подготовить доклад в правительство о выделении в структуре тарифа медицинской услуги расходов на ИТ. К этому же сроку Роскомнадзор с Минэкономразвития, Минцифры и Минздравом предложат свои изменения в законодательство для обеспечения доступа российских разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта к обезличенным госнаборам данных и сведениям из электронных медкарт.

Минэкономразвития летом подготовил законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств в регионах. Однако Минздрав не согласовал этот документ, указав на риски появления на рынке некачественных препаратов, и отправил его на доработку. При этом с 1 сентября, согласно постановлениям правительства, маркетплейсы могут заниматься онлайн-торговлей лекарствами. В сентябре доставку лекарств начали «Яндекс.Маркет» и Wildberries.

Проект по внедрению электронных рецептов проходит на технологической платформе «Электронный рецепт», разработанной IT-компанией «Медиката» в рамках государственно-частного партнерства. Эта же компания планирует стать технологическим партнером тестирования онлайн-торговли и доставки рецептурных препаратов. Систему электронных рецептов с 2019 года в качестве эксперимента внедрили в Белгородской области. По плану правительства программу электронного рецепта во всех регионах запустят к 2023 году.

Григорий Дубов

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