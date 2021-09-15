Вакцина J&J против вируса Эбола показала эффективность почти в 100%

Вакцина Johnson & Johnson показала высокую эффективность против вируса Эбола в ходе испытаний III фазы. Препарат вызвал ответ антител у 98% пациентов.

Johnson & Johnson заявила на своем сайте, что ее схема вакцинотерапии против вируса Эбола продемонстрировала способность вызывать значительный иммунный ответ антител у взрослых пациентов и детей. Результаты III фазы испытаний были опубликованы в журнале The Lancet Infectious Diseases.

Вакцина, которая состоит из двух компонентов, Zabdeno и Mvabea вызывала ответ антител на вирус Эбола через 21 день после получения второй дозы у 98% всех участников. Пациенты переносили вакцинацию хорошо, сообщений о проблемах безопасности зафиксировано не было. J&J добавляет, что вакцина вызывает иммунный ответ, который сохраняется у взрослых пациентов в течение как минимум двух лет, а при ревакцинации иммунный ответ формируется за семь дней.

Схема вакцинации J&J получила европейское одобрение в июле 2020 года и предварительную квалификацию ВОЗ, которая позволяет развивающимся странам закупать препарататы, в апреле 2021 года.

Исследование Johnson & Johnson проводилось в два этапа. На первом этапе вакцину получили 43 взрослых в возрасте 18 лет и старше, целью было получить информацию о безопасности и иммуногенности препарата. На втором этапе были вакцинированы 400 взрослых и 576 детей и подростков (в том числе по 192 человека в каждой из трех возрастных групп: 1–3 года, 4–11 лет и 12–17 лет). Взрослым, согласившимся на участие в первом этапе исследования, через два года после первой дозы была введена бустерная доза A26.ZEBOV.

Вирус Эбола обычно приводит к смерти около половины инфицированных пациентов, хотя вакцины и новые методы лечения доказали свою высокую эффективность в снижении уровня смертности от заболевания, пишет Reuters.

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения предупредила, что помимо пандемии COVID-19 Западная Африка сталкивается с новыми вспышками вирусных геморрагических лихорадок Марбург и Эбола, что создает огромную опасность для плохо оснащенных местных систем здравоохранения.

Николай Соколов

pharmvestnik