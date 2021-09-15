Президент предложил Почте России заняться лекарственным обеспечением

Почта России может заняться лекарственным обеспечением населения. Рассмотреть расширения перечня услуг федерального почтового оператора поручил президент. Пилотный проект по продаже лекарств в почтовых отделениях запустили еще в 2019 году в Самарской области.

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос расширения перечня услуг, предоставляемых в отделениях Почты России, в том числе предусмотреть возможность обеспечения населения лекарственными препаратами. Вопрос должны рассмотреть премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор Почты России Максим Акимов до 1 ноября 2021 года.

Перечень поручений был опубликован на сайте Кремля по итогам II этапа XX съезда партии «Единая Россия», который состоялся 24 августа.

Пилотный проект по продаже лекарств в почтовых отделениях запустили в 2019 году в Самарской области, затем они появились и в других регионах. В январе этого года Почта России открыла сайт по продаже лекарств, который работает по принципу онлайн-бронирования. Через портал можно заказать препараты в некоторые почтовые отделения.

Приход проекта в некоторые труднодоступные и удаленные населенные пункты пока затруднен из-за дефицита фармспециалистов. Однако компания намерена решить эту проблему, в том числе в сотрудничестве с Минздравом.

Фото: facebook.com/ruspost

Ринат Васбеев

pharmvestnik