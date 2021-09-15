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икрам Пуния раскрыл затраты «Фармасинтеза» на КИ ремдесивира

Викрам Пуния

Президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния рассказал, что компания потратила около 200 млн рублей на клинические исследования (КИ) ремдесивира (ТН Ремдеформ) для применения у пациентов с COVID-19. Обладателем патента на оригинальный препарат Веклури является американская Gilead Sciences, вложившая в доклинику и КИ $162 млн (примерно 11,8 млрд рублей по актуальному курсу). «Фармасинтез» обладает в России принудительной лицензией на препарат, которая позволяет производить и продавать Ремдеформ в течение 2021 года без согласия Gilead.

О затратах «Фармасинтеза» на КИ Викрам Пуния рассказал в интервью индийской газете The Economic Times. По данным регистра клинических исследований Минздрава РФ, «Фармасинтез» начал КИ безопасности и эффективности Ремдеформа 22 июня 2020 года и завершил их 1 января 2021 года, в них приняли участие 300 человек. С декабря 2020 года КИ ремдесивира также проводит «Р-Фарм» Алексея Репика, компания планирует завершить их 31 декабря 2021 года.

С 2013 по 2020 год в США Центры по контролю и профилактике заболеваний, Министерство обороны и Национальные институты здравоохранения проводили и финансировали доклинические и клинические исследования ремдесивира совместно с Gilead Sciences. По подсчетам аудиторов, федеральное финансирование за этот период достигло $162 млн. С 2009 по 2013 год Gilead синтезировала молекулу ремдесивира за свой счет.

Ремдесивир – первый одобренный в США препарат для лечения коронавирусной инфекции. Он показан к применению у пациентов старше 12 лет с массой тела не менее 40 кг и предназначен только для использования в больницах или медучреждениях, способных оказывать неотложную помощь, сравнимую со стационарной.

«Это одобрение основано на трех рандомизированных контролируемых испытаниях, включая недавно опубликованные окончательные результаты двойного слепого плацебо-контролируемого исследования ACTT-1 фазы 3 Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, которые показали, что лечение препаратом привело к клинически значимым улучшениям по множественным оценкам результатов по сравнению с плацебо у госпитализированных пациентов с COVID-19», – сообщали в Gilead.

В октябре 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела исследование Solidarity, направленное на изучение эффективности применения Веклури против COVID-19. ВОЗ пришла к выводу, что прием препарата практически не повлиял на течение и исход заболевания, если судить по таким показателям, как потребность в вентиляции легких, продолжительность пребывания в больнице и общая смертность. Сославшись на результаты КИ, в ВОЗ заявили, что ремдесивир не стоит использовать для терапии коронавирусной инфекции, однако Gilead Sciences с этим не согласилась. В дополнение к Solidarity ВОЗ провела еще одно исследование, которое подтвердило, что ремдесивир не эффективен для лечения госпитализированных с COVID-19 пациентов.

В России ремдесивир входит в перечень ЖНВЛП, также он включен в схему стационарного лечения пациентов со среднетяжелой и тяжелой формой COVID-19. Предельная цена Ремдеформа зарегистрирована на уровне 7,4 тысячи рублей без НДС. С конца декабря 2020 года «Фармасинтез» обладает принудительной лицензией на ремдесивир, позволяющей ему производить и продавать дженерик препарата (Ремдеформ) в течение 2021 года без согласия патентообладателя. Патенты Gilead на ремдесивир (ТН Веклури) в РФ действуют до 2035 года.

Источник: Фармасинтез
Фото: pharmasyntez.com
vademec

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15 сентября, 2021 | Просмотров: 144