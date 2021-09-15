Минэкономразвития представило отрасли законопроект о фармреестре патентов

Минэкономразвития разработало законопроект о фармреестре патентов и представило его отрасли. По мнению участников рынка, документ необходимо существенно дорабатывать. В частности он должен внести изменения как в российское, так и евразийское законодательства, чтобы данные реестра использовались при регистрации препаратов и госзакупках.

Министерство экономического развития разработало законопроект «О реестре обладающих фармакологической активностью действующих веществ, охраняемых патентом на изобретение» («ФВ» ознакомился с документом). Участникам рынка его представили на совещании в ведомстве 1 сентября, рассказали «ФВ» в Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) и ассоциации «Фармацевтические инновации» («Инфарма»).

Поручение о создании реестра было дано премьер-министром Михаилом Мишустиным прошлой осенью в рамках Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). Согласно поручению, ответственные ведомства также должны были поднять вопрос введения реестра на площадке Евразийской экономической комиссии.

Документ вызвал неоднозначную реакцию со стороны отрасли. Он должен способствовать защите интеллектуальных прав патентообладателей, но он не предусматривает никаких изменений в текущих нормативных актах России или Евразийского экономического союза.

AIPM не поддержала законопроект в текущей редакции, сообщил исполнительный директор ассоциации Владимир Шипков. По его словам, документ в нынешнем виде не поможет решить проблему защиты интеллектуальных прав и предотвратить попадание в гражданский оборот воспроизведенных и биоаналоговых препаратов до истечения срока действия патентов на оригинальные препараты.

На то, что законопроект необходимо дорабатывать, также указал исполнительный директор «Инфармы» Вадим Кукава. В том числе нужно проработать механизм так называемой «патентной увязки» при регистрации препаратов и проведении государственных закупок, уточнил он.

К тому же, фармреестр должен включать и другие все виды патентов, а не только те, которые защищают химические соединения, считают эксперты. Законопроект, а также результаты выполнения поручения премьер-министра будут обсуждать на ежегодном заседании КСИИ этой осенью.

Фото: economy.gov.ru



Маргарита Грошева

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