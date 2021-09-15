Заводу «РИА «Панда» под Петербургом назначили внешнего управляющего

Заводу имени академика Филатова в Ленинградской области, принадлежащему производителю препаратов для мужской потенции «РИА «Панда», предстоит процедура оздоровления до 2023 года. Арбитраж ввел на предприятии внешнее управление для выплаты долгов.

Петербургский арбитраж ввел внешнее управление на фармацевтическом Заводе имени академика В.П. Филатова в Гатчинском районе Ленобласти, сообщается в опубликованном решении суда. Инициатором банкротства выступает AO «ЮниКредит Банк Чешская Республика и Словакия» (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia).

Назначенному управляющему Александру Шелухе предстоит в течение полутора лет – до марта 2023 года – проводить процедуры финансового оздоровления и выплаты долгов предприятия. Прежний руководитель завода Владимир Кремлев снят с должности.

Завод им. академика Филатова принадлежит производителю БАД и препаратов для мужского здоровья «РИА «Панда», бизнесмену Игорю Воробью и его супруге Светлане Жуковой. Согласно Единому реестру сведений о банкротстве, право требования основного долга фабрики в 1,4 млрд руб. находится у самой «Панды».

«РИА «Панда» объявили банкротом в конце 2020 года. Компания задолжала около 800 млн руб. чешскому АО «Экспортное гарантийно-страховое общество» (EGAP) по выданному кредиту на строительство завода под Гатчиной. Еще 700 млн руб. потребовали российские налоговые органы.

Тогда же суд признал Игоря Воробья виновным в производстве препаратов, не отвечающих требованиям безопасности. Речь шла о БАД для мужской потенции «Аликапс» и «Сеалекс Форте», которые в 2017 году сняли с продажи из-за обнаружения в них тадалафила. Позже препараты вышли на рынок под теми же названиями, но в виде лекарств. В апреле 2021 года петербургский городской суд решил пересмотреть дело производителей «российской виагры». Игорь Воробей и его партнеры Аркадий Уткин и Сергей Назаров подали апелляционные жалобы из-за отсутствия, по их мнению, доказательств в подделке БАД.

Фото: filatov-production.spb.ru

Юлия Куликова

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