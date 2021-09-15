В Финляндии вакцину Pfizer испытают на детях от шести месяцев

Центр по изучению вакцин университета Тампере в Финляндии набирает детей в возрасте от 6 до 24 месяцев для испытаний вакцины против COVID-19 от Pfizer и BIoNTech. Некоторые эксперты сомневаются в целесообразности прививок младенцам.

Финский центр по изучению вакцин университета Тампере набирает детей в возрасте от 6 до 24 месяцев для испытаний вакцины Pfizer и BioNTech. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Дети получат либо вакцину, либо плацебо. Специалисты обратят внимание на температуру, покраснение в месте укола, а состояние младенцев будут определять по их раздражительности, отсутствию аппетита и плачу. Кроме того, у них будет взят анализ крови для определения уровня антител.

В целом в исследовании будут принимать участие разные группы детей в возрасте до 12 лет. К испытаниям будут привлекаться здоровые пациенты, у которых нет снижающих иммунитет заболеваний, синдрома мультисистемного воспаления у детей и подростков (MIS-C) или аллергических реакций на вакцины. Сообщается, что группы детей от двух лет и старше уже полностью набраны.

Младенцы в возрасте до шести месяцев имеют иммунитет, полученный от матери через плаценту, так что их вакцинировать бесполезно, поясняет финскому изданию Yle директор центра Мики Рямета.

Если вакцина покажет эффективность у детей, а побочные эффекты окажутся незначительными, вакцинация детей препаратом Pfizer может стартовать в начале следующего года. Но до этого применение вакцины должно согласовать EMA, а также ряд ведомств и специальных органов Финляндии.

Некоторые эксперты также призывают к осторожности в вопросе вакцинации детей от коронавируса. По словам эксперта по инфекционным заболеваниям больницы HUS (Helsinki University Hospital) Теа Ниеминен, первый год жизни младенцы проводят дома, что практически исключает риск заражения от кого-либо, кроме членов семьи.

Николай Соколов

pharmvestnik