Произведенные в Южной Корее 10 млн доз «Спутника Лайт» ожидают одобрения РФПИ

Южнокорейская компания GL Rapha произвела 10 млн доз вакцины «Спутник Лайт». Для начала экспорта производитель ожидает до конца сентября получить разрешение от РФПИ. После пересмотренного соглашения компания планирует изготовить гораздо больше доз вакцины.

Южнокорейская компания GL Rapha ожидает от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрения пробной партии вакцины «Спутник Лайт» в конце этого месяца. После этого начнется экспорт вакцины за границу по направлениям, указанным фондом. К настоящему моменту произведено 10 млн доз препарата, сообщил Reuters председатель совета директоров GL Rapha Ван Чжэ Ган.

«Все почти готово, и мы продолжаем производить вакцину, пока ожидаем, что Россия проверит наш производственный процесс», — заявил он. При этом производство южнокорейская компания запустила еще в декабре прошлого года, а пробная партия вакцины для одобрения была направлена в Россию в апреле 2021 года.

РФПИ и GL Rapha объявили о соглашении по производству в стране вакцины против коронавируса «Спутник V» в ноябре 2020 года. В феврале GL Rapha завершила создание консорциума по производству вакцины, включающего восемь ведущих фармацевтических компаний. Сообщалось, что на мировой рынок будет поступать более 150 млн доз вакцины «Спутник V», произведенных в Южной Корее. После этого было принято решение выпускать 650 млн доз в год.

Теперь, по словам Вана, стороны договорились намного увеличить объемы производства, но точной цифры он не назвал. В РФПИ не стали комментировать Reuters данную информацию.

Также у России имеются договоренности о выпуске «Спутника Лайт» с другим южнокорейским консорциумом — Huons Global. В конце июня сообщалось, что препарат будет производиться наравне с двухдозовой версией вакцины «Спутник V».

Ринат Васбеев

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