Хакан Эртюрк: «Важно создать в России осознанную культуру потребления нутриентов»

Внимание к деталям производства

— Компания существует с середины ХХ века, в России работает 13 лет. Чем отличается портфель компании Solgar от других производителей?

— Компания создана в 1947 году. Начиналась с маленького производства — лаборатории в рамках одной аптеки. Первый выпущенный продукт — мультивитаминный комплекс, в его составе — полностью натуральные ингредиенты. В процессе создания первого продукта родилась и философия компании: забота о здоровье, работа только с натуральными ингредиентами, приверженность качеству и инновациям.

Компания, как и миллионы людей во всех странах, осознавала важность заботы о здоровье задолго до того, как ЗОЖ стал трендом. Миссия Solgar в том, чтобы обеспечить потребителей по всему миру инновационными продуктами, которые направлены на поддержку здоровья. В нашем портфеле более 600 наименований, и это дает возможность с уверенностью сказать, что бренд Solgar может индивидуально подстраиваться под потребность каждого потребителя. Стандарты работы, заложенные основателями компании, соблюдаются до сих пор. Их удалось масштабировать с учетом многократно возросших мощностей и портфеля компании.

— Как вы гарантируете качество своей продукции и какие требования к ней предъявляете?

— Наш единственный завод Solgar расположен в США, весь мир получает продукцию, произведенную на этой площадке. Производственный комплекс сертифицирован по стандартам GMP и ежегодно проходит подтверждающие проверки.

Внимание к деталям производства позволило Solgar создать собственный стандарт качества. Так процесс дистилляции воды идентичен этому процессу на фармпроизводстве. Также отмечу принятые в компании стандарты очистки оборудования: после производства одной серии продукции оборудование полностью разбирается. Каждая деталь проходит определенную систему очистки.

При таком кропотливом и выверенном подходе к производству крайне важна качественная аналитическая работа. Отделом аналитики проводится большая работа по прогнозированию спроса. Так, каждая из 70 стран присутствия Solgar получает свежепроизведенную продукцию в зависимости от спроса, нет дефицита и значимых остатков. Грамотное прогнозирование и планирование помогло преодолеть все трудности сложного во всех отношениях 2020 года. Пандемия принесла с собой ограничение перемещений и закрытие границ, возникали сложности с получением сырья и доставкой произведенных партий продукции в разные страны. При этом серьезно возрос спрос — к привычной целевой аудитории, заботящейся о здоровье на постоянной основе, прибавились миллионы людей, которые именно в пандемию задумались об укреплении иммунитета, важности здорового сна, полноценного питания. Компания увеличила производственную мощность на 35%. Удалось решить критически важную задачу: обеспечить рынок бесперебойными поставками в условиях пандемии и гарантировать потребителям доступность нутриентов.

Специфика российского рынка

— Продукция компании Solgar представлена в 70 странах, в чем специфика работы зарубежного производителя БАД на российском рынке?

— Общий объем рынка БАД в мире более 91 млрд долл. Доля России в нем около 1,5% — потенциал для развития большой. Россия находится на 4—5 месте по объему рынка в Европе. Отрыв от тройки лидеров велик, но рынок динамичный и развивающийся, вижу хорошие перспективы.

Одна из главных проблем российского рынка, на которую хочу обратить внимание, трансграничная торговля. Форма онлайн-продаж, при которой товары, в том числе и незарегистрированные в России, поставляются конечному потребителю из-за рубежа.

Каждый продукт, зарегистрированный на российском рынке, проходит определенный контроль безопасности. Безопасны ли незарегистрированные здесь БАД и витамины, которые потребители приобретают онлайн? Полной уверенности в этом нет. Между тем, в некоторых странах СНГ продукты, приобретенные таким образом, попадают на аптечные полки. Аптеки заказывают популярные позиции и выставляют у себя. В России, к счастью, не встречал таких прецедентов.

Одна из причин успеха трансграничной торговли — установленные в России лимиты на суточные дозировки по ряду позиций. Так, нам поступает много вопросов от потребителей по расширению линейки витаминов группы В, высок спрос на витамин С в различных дозировках. Потребители изучают доступную медицинскую информацию в интернете и, если не находят препарат в желаемой дозировке на российском рынке, обращаются к трансграничной торговле.

Считаю, что трансграничная торговля может негативно повлиять на репутацию индустрии нутриентов в России. Важно обратить на этот вопрос большее внимание регуляторов.

— Существуют ли принципиальные отличия в регулировании рынка БАД в России и за рубежом?

— В одних странах производство БАД отнесено к пищевой промышленности, в других подпадает под регулирующие принципы не только пищевого, но и фармацевтического производства. В некоторых странах, как и в России, есть лимиты суточной разрешенной дозировки препаратов. Этот параметр периодически пересматривается с учетом новых научных данных и открытий. В других странах, например, в США, лимиты не устанавливаются. В России рынок БАД относительно молод, считаю, что имеет смысл изучить, что происходит в регуляторике других стран, и адаптировать этот опыт для российских реалий.

Solgar работает в России 13 лет и все эти годы последовательно развивает сегмент БАД среди потребителей и профессионального сообщества. Мы крайне заинтересованы в совершенствовании процессов регулирования и контроля за безопасностью оборота нутриентов. Являясь участниками союза производителей и дистрибьюторов БАД, находимся в тесной коммуникации с регулирующими органами. На мой взгляд, в скором времени сложившийся диалог приведет к конкретным шагам на пользу отрасли.

Осознанное потребление

— Как вы оцениваете уровень конкуренции в сегменте БАД на отечественном рынке в сравнении с зарубежными рынками?

— За те 13 лет, что мы работаем в России, видим большие изменения в этой сфере. Появилось много игроков, чья продукция представлена на рынке, растет и осведомленность населения. Есть страны, где спрос в большей степени определяют ценовой фактор и различные акции, предлагаемые брендами. Увидев привлекательное предложение, потребители совершают незапланированные покупки и потребление нутриентов носит спонтанный характер.

Радует, что в России растет число потребителей, которые сознательно подходят к вопросу приема БАД, консультируются с первостольниками и врачами, тщательно выбирают продукт или бренд. Рынок идет в правильном направлении, как в плане конкуренции, так и осведомленности потребителя. И не последняя роль в этом процессе отведена аптекам, как основному каналу продаж БАД.

— Как вы выстраиваете взаимодействие с аптеками? Насколько ваша компания интегрирована в развивающуюся систему E-commerce?

— Аптеки — единственные площадки, с которыми мы работаем. Мы ценим их за профессионализм и сервис, направленный на помощь потребителю, рекомендации, которые могут дать первостольники. Портфель компании в России включает 115 наименований, и линейка будет расширяться. Крайне важен ювелирный рекомендательный подход со стороны профессионалов.

Solgar многое делает для того, чтобы аптекам — нашим партнерам, было комфортно работать с БАД. Постоянно развиваем собственную систему обучения, предлагаем много различных форматов. Привлекаем к преподаванию внешних специалистов: российских и зарубежных экспертов в области нутрициологии, комплексно подходим к повышению знаний первостольников. Что касается E-commerce, мы поддерживаем в этом направлении наших партнеров: аптечные сети, но от более активного участия пока воздерживаемся. E-commerce сегодня во многом — та самая трансграничная торговля, которая, как уже говорил выше, требует разумного регулирования.

Повышение осведомленности

— На что ориентирована краткосрочная и долгосрочная стратегия развития компании в России?

— Основная наша задача на ближайшую и отдаленную перспективу: создать в России осознанную культуру потребления нутриентов. К их выбору нужно подходить ответственно, основываться на рекомендациях специалистов, выбирать те нутриенты, которые официально зарегистрированы на территории РФ, производителям которых можно доверять.

Решение видим в повышении осведомленности. Поэтому один из основных шагов нашей долгосрочной стратегии — развитие направления обучения не только первостольников и врачей, но и пациентов. Компания Solgar организует лекции ведущих нутрициологов, направленные как на профессиональную, так и широкую аудиторию.

Мы всегда говорим: БАД не являются лекарством, они не лечат, но могут применяться в качестве дополнительной меры поддержки.

Более 60% ежегодного бюджета компания направляет на образовательные мероприятия, и эти вложения оправдывают себя.

К долгосрочной стратегии относится создание и вывод на рынок новых продуктов. Компания Solgar ежегодно инвестирует около 80 млн долларов в разработки. R&D подразделение активно занимается поиском новых веществ, созданием и обзором научных публикаций и актуальных исследований. В ближайшие несколько лет портфель компании пополнится, на российский рынок выйдут новые инновационные продукты.

Материал партнера: Solgar

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