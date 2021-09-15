AbbVie приобрела права на препарат от глазного заболевания за 1,8 млрд долл.

Американский фармацевтический производитель AbbVie объявил о заключении договора о сотрудничестве с биотехнологической компанией Regenxbio в области офтальмологии и генной терапии. Совместно они займутся разработкой и запуском в серийное производство препарата RGX-314, созданного на основе генной терапии и предназначенного для лечения влажной формы возрастной макулярной дегенерации сетчатки (ВМД), диабетической ретинопатии и других хронических заболеваний сетчатки.

AbbVie выплатит в качестве аванса 370 млн долл. в обмен на глобальные права на разработку и коммерциализацию RGX-314. Впоследствии Regenxbio сможет получить 1,38 млрд долл. в качестве поэтапных платежей. Компании также договорились поровну разделить прибыль с продажи препарата в США. За пределами Соединенных Штатов Regenxbio будет иметь право на получение роялти от чистой выручки.

RGX-314 — это лекарственное средство, которое в настоящее время проходит завершающий этап исследований с участием пациентов, страдающих от ВМД, распространенным заболеванием глаз, которое вызывает потерю зрения. Результаты испытаний препарата будут представлены общественности в 2023 году. Терапия представляет собой одноразовую инъекцию, цель которой — доставить в очаг болезни специальный ген. Он создает белки, предназначенные для нейтрализации белка VEGF, который способствует росту новых кровеносных сосудов.

У подавляющего большинства с ВМД наблюдается сухая форма этого заболевания. Лишь у одного-двух из десяти человек будет влажная, более тяжелая форма ВМД, которая характеризуется образованием кровеносных сосудов, пропускающих жидкость и повреждающих глаз. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) уже одобрило несколько методов лечения влажной формы ВМД, в том числе Lucentis от Roche, Eylea от Regeneron и Beovu от Novartis, стабильно приносящих компаниям миллиарды долларов от ежегодных продаж. RGX-314 более удобный вариант лечения, поскольку остальные зарегистрированные лекарства требуют инъекции каждый месяц или каждые два месяца.

После сообщения о заключении сделки с AbbVie цена акций Regenxbio выросла на 24% и составила почти 41 долл. за акцию.

Владимир Заболотских

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