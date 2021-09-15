Ученые заявили о риске возникновения побочных

Группа ученых, в состав которой вошли сотрудники ВОЗ, FDA и передовых мировых университетов, провели исследование, которое показало появление побочных эффектов из-за ревакцинации. У пациентов, которые вводят бустерные дозы слишком рано или слишком часто, могут возникнуть миокардит или синдром Гийена — Барре.

Массовая ревакцинация от COVID-19 может привести к побочным эффектам и в данный момент не является необходимой. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале The Lancet, которое провела международная группа ученых, среди которых – сотрудники ВОЗ, Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США, ученые из Оксфордского, Вашингтонского и других университетов. В группу также вошли, например, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан и исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Специалисты отмечают, что побочные эффекты при введении бустерных доз могут вызывать как мРНК-вакцины, так и препараты на основе аденовируса. Если ревакцинация будет проводиться слишком рано или слишком часто, то это может вызвать миокардит – такой эффект наблюдался от вакцин Pfizer и Moderna – или же синдром Гийена — Барре в результате введения дополнительных доз AstraZeneca или «Спутника V».

По мнению группы ученых, любое решение о повышении иммунитета у уже вакцинированных граждан «должно основываться на фактических данных и учитывать преимущества и риски для отдельных лиц и общества». Отмечается, что ревакцинация может понадобиться пациентам, у которых не выработались антитела после основной вакцинации, а также людям с ослабленным иммунитетом. При этом если у человека не появился иммунитет после первой дозы вакцины, то эффекта от ревакцинации может не возникнуть.

На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал продлить мораторий на ревакцинацию от COVID-19 до конца года. Это необходимо для того, чтобы каждая страна мира могла привить не меньше 40% своих граждан. В июле в ВОЗ не рекомендовали проводить ревакцинацию из-за отсутствия данных о ее эффективности.

Григорий Дубов

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