Структура «Роскосмоса» представит медицинский бетатрон для лучевой терапии в 2023 году

Томский политехнический университет (ТПУ) и АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева (входит в ГК «Роскосмос») намерены представить образец комплекса для интраоперационной лучевой терапии (ИОЛТ) на основе бетатрона для лечения пациентов с онкозаболеваниями к 2023 году. Мощность комплекса составит 12 МэВ, суммарный объем инвестиций в проект на этапе бизнес-плана в 2020 году оценивался в 160–180 млн рублей. Томский политехнический университет (ТПУ) и АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева (входит в ГК «Роскосмос») намерены представить образец комплекса для интраоперационной лучевой терапии (ИОЛТ) на основе бетатрона для лечения пациентов с онкозаболеваниями к 2023 году. Мощность комплекса составит 12 МэВ, суммарный объем инвестиций в проект на этапе бизнес-плана в 2020 году оценивался в 160–180 млн рублей.

Предполагается, что комплекс будет создан на основе малогабаритного ускорителя частиц – бетатрона. Мощность комплекса составит 12 МэВ, его планируется сделать передвижным. «Сейчас идет разработка конструкции модернизированной версии бетатрона и конструкции установки, которая бы могла работать в операционных, была бы достаточно мобильной, не очень тяжелой с точки зрения спецтребований. Примерно через два года ожидаются два первых образца, которые будут отправлены на клинические исследования, после получения заключения в комплекс могут быть внесены изменения», – сообщил источник ТАСС в ГК «Роскосмос».

Разработка ведется на базе ТПУ, разрабатывающего бетатрон и систему управления совместно с Томским НИМЦ Российской академии наук, который выдает требования по установке, характеристикам и методике работы с аппаратами. АО «Информационные спутниковые системы» выступает в качестве заказчика. Еще одна компания – НПЦ «Полюс» – может присоединиться к разработке в качестве партнера.

Объем инвестиций в проект на этапе бизнес-плана в 2020 году оценивался в 160–180 млн рублей. Предполагается, что цена на аппарат будет вдвое ниже, чем у зарубежных аналогов, стоимость которых может составлять около 75 млн рублей.

Прототип ускорителя на базе бетатрона с 1989 года применяется в НИИ онкологии ТНИМЦ. ИОЛТ используется при лечении злокачественных новообразований как в самостоятельном варианте, так и в сочетании с дистанционной лучевой терапией. За 30 лет лечение получили около 3,5 тысячи пациентов со злокачественными новообразованиями области головы и шеи, легких, костей и мягких тканей, молочной железы, матки и других локализаций.

АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева – разработчик космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии, базируется в Железногорске Красноярского края. Всего предприятие собрало около 1 280 космических аппаратов, свыше 40 космических систем и комплексов. Финансовые показатели предприятия не раскрываются.