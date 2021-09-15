ФРП выдаст 568 млн рублей в виде займов трем производителям МИ

Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил выдачу льготных займов трем производителям медицинских изделий на общую сумму 568,3 млн рублей. Поддержку получат резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна» компания «Гранат Био Тех», «Гекса – нетканые материалы» для завода в Торопце Тверской области и псковский производитель сырья для одноразовых МИ «Веста-Производство». Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил выдачу льготных займов трем производителям медицинских изделий на общую сумму 568,3 млн рублей. Поддержку получат резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна» компания «Гранат Био Тех», «Гекса – нетканые материалы» для завода в Торопце Тверской области и псковский производитель сырья для одноразовых МИ «Веста-Производство».

ООО «Гранат Био Тех» вложит полученные средства в запуск второй линии производства вакуумных пробирок мощностью до 60 млн единиц в год и расширение ассортимента пробирок до 400 видов, в том числе с редкими и специфичными реагентами. Общий бюджет проекта составляет 337,7 млн рублей, из которых 168,3 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Компания «Гекса – нетканые материалы» намерена инвестировать 753,8 млн рублей, из которых 350 млн рублей – в виде льготного займа от ФРП на модернизацию действующего производства нетканых материалов в Торопце Тверской области. Завод рассчитывает нарастить мощность на 65% – до 1,7 тысячи тонн в месяц нетканых материалов «спанбонд» и «спанбонд-мельтблаун-спанбонд». Производитель рассчитывает выпускать на новых мощностях одноразовые МИ, в том числе хирургическую одежду и белье для медицинских учреждений.

Резидент особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» ООО «Веста-Производство» намерено организовать в Псковской области производство спанбонда, в том числе для изготовления одноразовых медизделий. Мощность предприятия составит 1,6 тысячи тонн в год, в ходе реализации проекта будет создано 28 рабочих мест. Суммарный бюджет проекта оценивается в 121,3 млн рублей, из которых 50 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

По состоянию на октябрь 2020 года ФРП выдал 27,577 млрд рублей в виде льготных займов 96 предприятиям по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Наибольшую сумму получили проекты по производству лекарственных препаратов – 9,688 млрд рублей, объем займов на производство средств индивидуальной защиты составил 7,412 млрд рублей, на выпуск медоборудования – 5,223 млрд рублей. Для реализации программы ФРП был докапитализирован на 30 млрд рублей. Размер займа составляет от 50 до 500 млн рублей под 1% годовых сроком до двух лет. В первый год заемщик освобождается от уплаты основного долга.

Фото: ОЭЗ «Дубна»

vademec