ФРП выдаст 568 млн рублей в виде займов трем производителям МИ

ООО «Гранат Био Тех» вложит полученные средства в запуск второй линии производства вакуумных пробирок мощностью до 60 млн единиц в год и расширение ассортимента пробирок до 400 видов, в том числе с редкими и специфичными реагентами. Общий бюджет проекта составляет 337,7 млн рублей, из которых 168,3 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.
Компания «Гекса – нетканые материалы» намерена инвестировать 753,8 млн рублей, из которых 350 млн рублей – в виде льготного займа от ФРП на модернизацию действующего производства нетканых материалов в Торопце Тверской области. Завод рассчитывает нарастить мощность на 65% – до 1,7 тысячи тонн в месяц нетканых материалов «спанбонд» и «спанбонд-мельтблаун-спанбонд». Производитель рассчитывает выпускать на новых мощностях одноразовые МИ, в том числе хирургическую одежду и белье для медицинских учреждений.
Резидент особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» ООО «Веста-Производство» намерено организовать в Псковской области производство спанбонда, в том числе для изготовления одноразовых медизделий. Мощность предприятия составит 1,6 тысячи тонн в год, в ходе реализации проекта будет создано 28 рабочих мест. Суммарный бюджет проекта оценивается в 121,3 млн рублей, из которых 50 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.
По состоянию на октябрь 2020 года ФРП выдал 27,577 млрд рублей в виде льготных займов 96 предприятиям по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Наибольшую сумму получили проекты по производству лекарственных препаратов – 9,688 млрд рублей, объем займов на производство средств индивидуальной защиты составил 7,412 млрд рублей, на выпуск медоборудования – 5,223 млрд рублей. Для реализации программы ФРП был докапитализирован на 30 млрд рублей. Размер займа составляет от 50 до 500 млн рублей под 1% годовых сроком до двух лет. В первый год заемщик освобождается от уплаты основного долга.
Фото: ОЭЗ «Дубна»