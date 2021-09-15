Директор медицинского департамента «Р-Фарм» назвал два основных прорыва фармотрасли в пандемию

Медицинский директор «Р-Фарм», руководитель группы по изменению законодательства НТИ Хелснет Михаил Самсонов в рамках IV Форума социальных инноваций регионов поучаствовал в дискуссии о трендах в медицине, выделив два основных прорыва фармацевтической области во время пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе компании.

По словам Самсонова, одним из прорывов стало репозиционирование некоторых препаратов. В этом контексте спикер сообщил о доказательном исследовании препарата Артлегиа.

«Компании «Р-Фарм» удалось в короткие сроки внедрить в практику препарат в качестве терапии цитокинового шторма и, таким образом, оказать помощь врачебному сообществу и пациентам», – отметили в пресс-службе.

Как считает Михаил Самсонов, вторым прорывом являются платформенные вакцины – мРНК и аденовирусные вакцины, «очень быстро решившие технологическую возможность эффективной доставки антигена».

Ранее стало известно о том, что «Р-Фарм» возглавила рейтинг Forbes лучших фармкомпаний России.

gxpnews